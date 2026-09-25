Dev Emekli Sen Ordu Şubesi, seyyanen zam talebiyle Tahıl Pazarı'nda eylem yaptı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Dev Emekli Sen Ordu Şubesi, Tahıl Pazarı Meydanı'nda emeklilere seyyanen zam ve hak eşitliği talebiyle eylem yaptı. Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, emeklilerin yoksulluğa mahküm edildiğini belirterek, "Uygulanan ekonomi ve ücret politikaları emeklileri toplumun en korumasız ve yoksullukla sınanan kesimi haline getirmiştir. Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir büyük boyuta ulaşmıştır" dedi.

Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli Sen) Ordu Şubesi, emeklilerin ekonomik sorunları ve seyyanen zam talebiyle Tahıl Pazarı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile çeşitli siyasi parti, sendika ve dernek temsilcileri katıldı. Basın açıklamasını yapan Dev Emekli Sen Ordu Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, şunları ifade etti:

"Uygulanan ekonomi ve ücret politikaları emeklileri toplumun en korumasız ve yoksullukla sınanan kesimi haline getirmiştir. Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir büyük boyuta ulaşmıştır. Söz verildi ve gasbedildi. Seyyanen zam ayrıcalığı anayasal bir suçtur. Genel seçimler öncesinde bizzat en üst düzeyde siyasi makamlar tarafından kamuoyu önünde açıkça taahhüt edilmiş, kamu çalışanlarına seyyanen yapılacak zammın artışın emeklilere de aynen yansıtılacağı ilan edilmiştir.

Ancak seçimlerden hemen sonra torba yasayla bu söz çiğnenmiş, seyyanen ek ödeme yalnızca görevdeki çalışan memurlara verilmiştir. Memur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler düzenlemenin dışında bırakılmışlardır. Bu adaletsizlik, bu adaletsizliğin tasarrufuyla yıllarca aynı okulda ders vermiş öğretmen biri emekli olduğu için cezalandırılmıştır. Aynı hastanede hayat kurtarmış sağlık emekçisi emekli olduğunda gelir uçurumuna gönderilmiştir.

Aynı devlet dairesinde aynı masayı paylaşmış, aynı unvan ve dereceyle ülkenin kamusal varlığını inşa etmiş vatandaşlar, maaş bağı tamamen kopartılmıştır. Emeklinin geliri, aktif çalışan meslektaşının maaşının yarısından bile aşağı düşürülmüştür. Bu adaletsizlik yalnızca memur emeklisiyle sınırlı kalmamıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de tamamen yok sayılarak toplumun tüm emekli kesimleri derin bir sefalete mahküm edilmişlerdir. Yoksulluğa mahküm ediliyoruz. Sahte enflasyon oranlarıyla bizi bölmek isteyenlere karşı birlikte mücadelemizi yürüteceğiz. Memuruyla, işçisiyle, esnafıyla tüm emekliler için insanca yaşam için mücadele edeceğiz. İnsanca yaşam, onurlu emeklilik, ayırımsız tüm emeklilere seyyanen zam direne direne kazanacağız."

Kaynak: ANKA