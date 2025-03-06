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Deutsche Post, yüksek maliyetler nedeniyle 8 bin çalışanı işten çıkaracak

Deutsche Post, yüksek maliyetler nedeniyle 8 bin çalışanı işten çıkaracak
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Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yıllık faaliyet karında yaşanan düşüş ve yüksek maliyetler nedeniyle Almanya'da 8 bin işçi ile yollarını ayıracağını açıkladı. İşten çıkarmalar, mektup ve paket dağıtımında çalışanları ağırlıklı olarak etkileyecek.

Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak mektup ve paket dağıtımında çalışanları etkileyecek.

Deutsche Post, Yüksek Maliyetler Nedeniyle 8 Bin Çalışanı İşten Çıkaracak

Almanya'da otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde beklenen işten çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yıllık faaliyet karında yüzde 7.2 düşüş bildirmesinin ardından 1 milyar eurodan fazla tasarruf sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar Almanya'da 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Karardan ağırlıklı olarak mektup ve paket dağıtımında çalışanların etkileneceği belirtildi.

Karara yüksek maliyetleri gerekçe gösteren Deutsche Post'un ülke genelinde 187 bin çalışanı bulunuyor.

Deutsche Post, Yüksek Maliyetler Nedeniyle 8 Bin Çalışanı İşten Çıkaracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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