Derik Halhalı Zeytinlerinin Hasadı Tehlike Altında

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde organik olarak yetiştirilen coğrafi işaretli Derik halhalı zeytinlerinin bu yılki hasadı, kuraklık nedeniyle hayal kırıklığı yaratıyor. Üreticiler, zeytin ağaçlarının kurumasaması için acil sulama çözümleri bekliyor.

Mardin'in Derik ilçesinde dededen kalma yöntemlerle organik olarak yetiştirilen Derik halhalı zeytinlerinin hasadına başlandı.

Coğrafi işaretli Derik zeytini, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle büyük bir tehlike altında. Hasat dönemi olmasına rağmen verimin beklentilerin altında kalması, üreticileri zor durumda bırakırken, sofralık zeytinin kilosu 200 lira civarında alıcı buluyor. Bölge üreticileri, zeytin ağaçlarının kurumaması için yetkililerden acil sulama çözümleri bekliyor. Dünyanın en kaliteli zeytin çeşitlerinden biri olarak kabul edilen ve özellikle "Halhalı" türüyle adından söz ettiren Derik zeytin bahçelerinde üreticilerin yüzü, bu yıl gülmedi. Yetersiz yağış ve sıcak havalar, zeytin ağaçlarının verimini düşürerek birçok ağacın kurumasına yol açtı.

"Verim yok, ağaçlar kurudu"

Derik'te uzun yıllardır zeytincilik yapan üreticilerden Mehmet Emin Çalış, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene kuraklık var. Bizim zeytinlerimiz dünyaca ünlüdür. Hakiki halhal zeytinyağlarımız meşhurdur. Ancak bu sene kuraklık nedeniyle hiçbir şekilde verim yok, hepsi kurudu. Benim 4-5 dönüm bahçem var ama verim alamadım. Ondan dolayı bu sene Derik zeytinleri iyi değil. Su yok, çok kurak geçti" dedi.

Zeytin üreticileri, asırlık ağaçların tamamen yok olmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Bölgede zeytinciliğin devamı için hayati önem taşıyan su sorununun bir an önce çözülerek sulama imkanlarının sağlanması, çiftçilerin en büyük beklentisi. Üreticiler, gerekli altyapı yatırımları yapılmadığı takdirde bölgenin en değerli tarımsal ürünü olan Derik zeytininin geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
