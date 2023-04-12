Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe müftülüğü ve hayırsever vatandaşlar tarafından, Sungurlu'ya yerleşen depremzede ailelere iftar yemeği verildi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe müftülüğü ve hayırsever vatandaşlar tarafından, Sungurlu'ya yerleşen depremzede ailelere iftar yemeği verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve Sungurlu'da gelen depremzede aileler için İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve hayır sahibi Şahin ailesinin katkılarıyla iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, kurum amirleri ve depremzede vatandaşlar katıldı. - ÇORUM