PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan konuşuyor
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Depremzede Aile, 3 Milyon Liralık Birikimini Dolandırıcılık Kurbanı Oldu

Depremzede Aile, 3 Milyon Liralık Birikimini Dolandırıcılık Kurbanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 8 buçuk saat enkaz altında kalan Özbebek ailesi, ev almak için biriktirdikleri 3 milyon TL'nin dolandırıcılık yoluyla kaybolmasıyla ikinci kez şok yaşadı. Aile, en yakın arkadaşları tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü.

Depremde enkazdan çıkarılan ailenin 3 milyon lirası ortaklık vaadiyle dolandırıldı iddiası

OSMANİYE – Osmaniye'de 8 buçuk saat sonra enkazdan çıkarılarak hayata tutunan Özbebek ailesi, ev hayaliyle biriktirdikleri 3 milyon TL'nin ortaklık vaadiyle kurulan işte yok olmasıyla ikinci kez şok yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde kirada oturdukları evde eşi ve 4 çocuğuyla yakalanan ve evlerinin yıkılmasıyla küçük oğluyla birlikte enkaz altında kalan Zahide Özbebek, yakınlarının yardımıyla 8 buçuk saat sonra enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalan çocukları kafatası çatladığı için epilepsi nöbeti geçirdiğinden tedavisine şehir dışında devam eden Özbebek ailesi, deprem felaketinin ardından bir de dolandırıcılık şoku yaşadı. Asrın felaketinde kirada oturdukları evleri yıkılan Zahide Özbebek'in, ev almak için yıllardır yaptıkları birikim iddiaya göre, kocasının en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı.

Deprem sonrası enkazdan yakınları tarafından çıkarıldığını söyleyen Zahide Özbebek, "4 çocuk annesiyim 6 Şubat depremini kendi kiracı olduğumuz evde ağır şekilde yaşadık. Enkazdan 8 buçuk saat sonra çıktık. Depremin altında bir aracımız gitti. Eşim deprem sonrası en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı. Düğünden kalan, dişimizi tırnağımıza takıp biriktirdiğimiz 3 milyonu, tüm mal varlığımızı ona kaptırdık. Birlikte iş yapıyorlardı o şekilde iş dolayısıyla en yakın arkadaşı eşimi kandırdı. Çocuğum enkazda kafatası çatladığı için epilepsi nöbetleri geçiriyor. Adana'da tedavi görüyor. Eşim yaşadığı dolandırma olayından dolayı psikolojik sorun yaşadı. Tansiyonu çok yüksek olup böbreğine ve kalbine zorluk verdi. Şu an böbrek tedavisi görüyor. 'İleride diyalize girebilir' dedi doktorumuz. Şu an sağlık sorunları nedeniyle hiçbir şekilde çalışamıyor. Sağlık sorunu bu dolandırma olayından sonra oldu. Eşim şimdi çalışamıyor, zaten doktorlar da herhangi bir işe girebilmesi için sağlık raporu vermiyorlar. Sağlık sorunları nedeniyle, sağlık raporu alamıyor. Borçlarımızdan dolayı zaten tüm bankalar tarafından icraya verildik. Avukatlar 'olduğunuz yere geleceğiz', sürekli 'icra memuru göndereceğiz' gibi uyarılarda bulunuyorlar. Ama elimizde hiçbir mal varlığımız yok icra edebilecekleri. Avukat tutabilecek maddi gücümüz yoktu, avukat tutamadık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.