Depremin merkez üssünde göl manzaralı TOKİ konutları dikkat çekiyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri, manzarası ile dikkat çekiyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri, manzarası ile dikkat çekiyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Göl manzaralı TOKİ konutlarına yerleşen hak sahipleri güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor. Hazar Gölü'nün dibinde Hazar Baba Dağı'nın eteğinde bulunan konutlar manzarası ile de dikkat çekiyor.

88 yaşındaki Emine Sürmez, "Evlerimiz cennet, biz memnunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yer yurdu cennet olsun. Allah, ona uzun ömür versin" dedi.

Vatandaşlardan Saim ise, "Konutlarımız gerçekten güzel. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımıza can sağlığı versin. Gerçekten evlerimiz çok güzel, memnunuz. Allah, bir daha böyle felaketler de yaşatmasın. Evlerimizi de görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Göl manzaralı evlerimizden memnunuz" diye konuştu. - ELAZIĞ