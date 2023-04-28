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Deprem sonrası yaşadıkları illere geri dönmek isteyen afetzedelere destek verilecek

Deprem sonrası yaşadıkları illere geri dönmek isteyen afetzedelere destek verilecek

Yerel Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), afetin ardından başka illerde yaşayan ve geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara, uygun vasıtalarla ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), afetin ardından başka illerde yaşayan ve geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara, uygun vasıtalarla ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık- Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan AFAD Yerel Haberler

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