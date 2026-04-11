Yıllarca izlediği videolara özenen genç, hevesle başladığı işinde 1 buçuk metrekarelik seyyar tezgahında ekmek parasını kazanıyor

HATAY (İHA) – Hatay'da depremde iş yerini ve yuvasını kaybeden Erhan Çapanoğlu, yıllarca videolarda izlediği sokakta yiyecek satanlara özenerek çıktığı yolda 1 buçuk metrekarelik seyyar tezgahında falafel yapıp, satarak ekmek parasını kazanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan 30 yaşındaki Erhan Çapanoğlu, asrın felaketinde iş yerini ve yuvasını kaybetti. Depremin umutlarını yıkmasına imkan tanımayan Çapanoğlu, yıllarca sosyal medyada gördüğü ve özendiği sokakta yiyecek satanlar gibi kendi işinin patronu olmak istedi. Satın aldığı motosikletin üzerine seyyar tezgah kuran Çapanoğlu, Lübnan kökenli yiyecek olan ve Hatay'da tüketilen falafel satışı yapmaya başladı. Kendi hazırladığı falafelleri müşterileriyle buluşturan Çapanoğlu, 1 buçuk metrakarelik ekmek teknesinde kendi emeğiyle ticaret yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Nasip bugüneymiş, işi yapmamı başta kimse tavsiye etmedi ama bu benim çocukluğumdan beri aklımdaydı"

Küçük yaşlarda videolarda sokak satıcılarını gördüğünü ve özendiğini dile getiren Çapanoğlu, "Küçükken video oyunlarında gördüğüm sokak satıcılarına özenir, bir gün onlar gibi olmayı hayal ederdim. Nasip bugüneymiş, işi yapmamı başta kimse tavsiye etmedi ama bu benim çocukluğumdan beri aklımdaydı. Küçükken video oyunlarında gördüğüm sokak satıcılarına özenir, bir gün onlar gibi olmayı hayal ederdim. Nasip bugüneymiş, aklıma birçok iş gelmişti ama sonunda falafel satıcısı olmaya karar verdim" dedi.

"Bu işle uğraşacak gençlere tavsiyem; sabırlı olmalarıdır ve Küçük başlamaktan korkmak yerine, küçük kalmaktan korksunlar"

Yağışlı havalarda seyyar ekmek teknesiyle zorlandığını fakat umudunu kaybetmediğini dile getiren Çapanoğlu, "6 Şubat depremi meydana geldi. Maalesef hem evim hem de iş yerim gitti. Depremde birçok sevdiğim insanı ve akrabalarımı kaybettik; büyük bir buhran yaşadık. Şu an 1,5 metrekarelik bir tezgahta çalışıyorum. Önceleri aracımı gezdiriyordum, şimdi ise sabit bir yerde hizmet veriyorum. Açık alanda çalışmanın zorluğu, hava durumundan kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşabilmek oluyor. Bu işle uğraşacak gençlere tavsiyem; sabırlı olmalarıdır ve Küçük başlamaktan korkmak yerine, küçük kalmaktan korksunlar" dedi - HATAY

