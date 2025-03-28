Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2024 Sezonu Tamamlandı

- Denizli Şirketler Basketbol Ligi, yapılan törenle tamamlandı

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2024 Sezonu kapanış ve kupa töreni, Denizli'nin spor ve iş dünyasını bir araya getiren coşkulu bir etkinlikle sona erdi.

Denizli'deki spor kültürünü canlandırmak, şirket çalışanları arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen lig, büyük bir heyecana sahne oldu. DSO üyesi firmaların çalışanlarından oluşan 24 takımın katılımıyla gerçekleşen ligde, tek devreli lig usulü oynanan maçlar sonucunda Aslıteks Tekstil "Dostluk Kupası"nı, Sirius takımı ise şampiyonluk kupasını kazandı.

İftar organizasyonuyla taçlanan tören, ligde mücadele eden 24 takımın oyuncuları, yöneticileri, sponsorları ve çok sayıda davetliyi ağırladı. Törene, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ligde yer alan firmaların temsilcileri, çok sayıda davetliler katıldı.

Levent Çaputçu: "Sporun birleştirici gücünü yaşadık"

DSO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, törende yaptığı konuşmada, ligin başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimizin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu nedenle, sporun birleştirici gücünden yararlanarak, çalışanlarımızın ve dolayısıyla şirketlerimizin motivasyonunu artırmayı hedefledik. Denizli Şirketler Basketbol Ligi, bu hedefimize ulaşmamızda önemli bir araç oldu. Şirket çalışanları arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirdi. Bu organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha bizlere gösterdi. Tüm takımlarımızı tebrik ediyor, lige destek veren sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Sinan Soylu: "Hedefimiz sporu daha geniş kitlelere yaymak"

DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ise, ligin amacına ulaştığını belirterek, "Denizli Şirketler Basketbol Ligi, Denizli'deki spor sevgisini artırmak ve şirket çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlendi. Bu sezon, büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Hedefimiz, ligimizi geleneksel hale getirerek, sporu daha geniş kitlelere yaymak. Lige katılan tüm takımlarımıza, sponsorlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sezgi Akbaş: "Çeşitli faaliyetlerle farklı sektörleri bir araya getiriyoruz"

Denizli Basketbol Geliştirme Derneği ile birlikte sportif bir yola çıktıklarını ifade eden DSO Genel Sekreteri Sezgi Akbaş, "Bu sportif çerçevede de Denizli Sanayi Odası üyesi 24 firmamızı hem işveren yüzeyinde hem profesyoneller yüzeyinde katılımlı bir basketbol turnuvası düzenlemiştik. Bugünde kupa törenini gerçekleştirdik. İkincisini de bu sene düzenleyeceğimiz için bir başlangıç yapmak istedik. Bu tarz sportif faaliyetler aynı ilde farklı sektörlerde farklı alanlarda çalışan insanların işverenlerin sosyalleştiği, bir araya geldiği ve mücadele ettikleri turnuvalara dönüşüyor. Bu anlamda da bu tarz etkinlikleri önemsiyoruz. Bu tür faaliyetlere katkı sağlamaya ve destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.