Denizli Sanayi Odası Basın Buluşması

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, odada düzenlenen basın buluşmasında kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonunda gerçekleştirilen medya buluşmasına; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sarı, Ali Fuat Özel, Orçun Alptekin, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve Yönetimi ile kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katılım sağladı.

Basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Selim Kasapoğlu, "116 yıldır basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri, kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Denizli'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Eleştiriyi doğru yapabilmek, takdiri doğru yapabilmek, doğru yapılan işleri alkışlayabilmek, yanlış olan işler hakkında da eleştiride bulunabilmek çok önemli. Bu noktada siz basın mensuplarımızın ve biz kurumların üzerinde büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız, eleştirilerimiz ve tavsiyelerimiz vicdani olmalı. Toplumun ve şehrin geleceğine önderlik edecek şekilde yapılmalı. Basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının teminatıdır. Doğru habercilik anlayışı ile toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine katkıda bulunan gazetecilerimiz, zor koşullarda bile görevlerini yerine getirerek, kamuoyunun sesi olmaya devam ediyor. Doğru bilginin ve doğru haberin kaynağı basınımızdır. Ortak paydamız şehrimiz diyerek özveriyle şehrimiz için çalışan tüm gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum." dedi.

"Basin kuruluşları hayatta kalma mücadelesi veriyor"

24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılmasıyla her yıl bugünün Basın Bayramı olarak kutlandığına dikkat çeken Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Türk basınında sansür gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kaldırılmıştır. Basın özgürlüğü önündeki engeller kalkmadıkça biz gazeteciler 24 Temmuz'u bayram olarak değil dayanışma günü olarak kutluyoruz." diye konuştu.

Denizli ve Türkiye genelindeki ekonomik darboğazın, özellikle yerel medyayı olumsuz etkilediğini söyleyen Boyacı, pandemi sonrası ekonomik tedbirlerin ve kısıtlamaların yerel gazeteleri yok olma noktasına getirdiğini söyledi. Boyacı, "Geleneksel medya kuruluşları halkın haber alma hakkını kullanabilmesi için sundukları haberlerde birçok yasal mevzuata uygun hareket etmek, halka doğrulanmış bilgi vermek, halk arasında panik ve korkuya neden olmamak, yerel ve ulusal hassasiyetleri gözetme sorumluluğu ile hareket ederler. Halkın doğru habere ulaşması ancak gerçek gazetecilerle mümkündür" dedi.

Konuşmaların ardından kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, gündem ile ilgili sorularını yöneltti. Toplantının sonunda, Denizli Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" adlı tanıtım filmi toplantıya katılım sağlayan basın mensuplarıyla birlikte izlendi. Başkan Selim Kasapoğlu, günün anısına Cemiyet Başkanı Boyacı'ya Çeşm-i Bülbül ve Sanayinin Kadim Şehri Denizli Kitabını hediye etti. - DENİZLİ