Denizli OSB'de Binlerce Kişiye İftar Yemeği Verildi

Denizli Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Toplumun farklı kesimlerinden binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan iftar programının dünkü bölümünde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sanayiciler Ramazan ayı boyunca Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nin kapalı otoparkında binlerce kişiye iftar yemeği veriyor. 30 gün boyunca her gün farklı sanayicinin desteği ile verilen iftar yemeğini bu kez, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı tarafından verildi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan Baltalı, "Her şeyden önce böyle bir külliyede bu iftarı vermiş olmaktan dolayı Organize Sanayi Bölgesi adına çok mutluyuz. Organize Sanayi Bölgesi, her yıl Ramazan ayındaki iftar programını benimsedik. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamlarını arayarak burada iftar vermesi ile ilgili görüşme yaparak bu işi gerçekleştiriyoruz. 30 gün boyunca yaklaşık 3 bin kişi civarında, burada iftarını açan arkadaşımız var. Rabbim gelecek yıllarda yine Ramazan aylarında burada iftar vermeyi, sağlık içinde nasip etsin" dedi. - DENİZLİ