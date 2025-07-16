Denizli'de Yanan Yetiştiriciye Yardım Eli Uzandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetiyle saman almak için gelmiş bir yetiştirici, yangın felaketi sonrası yaşadığı maddi zararın bir kısmı için yerel halktan destek aldı. Yaklaşık 30 bin TL ve 150 paket saman yardımı toplandı.
Denizli'de kamyoneti yüklediği samanlarla birlikte yanan yetiştiriciye para ve 150 paket saman yardımı yapıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, tarlada paketlenen samanlar kamyonete yüklendi. Aracın hareket etmesinden hemen sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı samanlar alev aldı. Alev ve dumanları fark eden sürücü, bir yandan alevlere müdahale ederken; diğer yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmeye çalışırken elleri yanan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Köyceğiz'den saman almak için gelmiş
Soruşturma başlatılan yangında kamyoneti yüklediği samanlarla birlikte yanan sürücünün, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yetiştiricilik yaptığı öğrenildi. Saman almak için geldiği Tavas'ta üzücü bir olay yaşayan yetiştirici için Altınova Mahallesi sakinleri el ele verdi. Oluşan büyük maddi zararın bir nebze olsun giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 30 bin TL ve 150 paket saman toplandı. Köylünün el birliğiyle topladığı yardımlar, Köyceğiz'de yaşayan yetiştiriciye teslim edildi. - DENİZLİ