Denizli'de Aylardır Beklenen Yağmur Yüzleri Güldürdü

Aylardan sonra yağan yağmur yüzleri güldürdü

DENİZLİ - Denizli'de aylardır beklenen yağışlar, Kasım ayının ortasında yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, başta üreticiler olmak üzere yüzleri güldürdü.

Son yılların en kurak sonbahar mevsimini geçiren ve en son Eylül ayı başında birkaç kez yağış alan Denizli'de aylardır beklenen yağış bu sabah saatlerinde başladı. Yaz mevsiminden bu yana içme ve kullanma suyunda yaşanan sıkıntı nedeniyle sık sık tasarruf çağrılarının yapıldığı kentte, devam eden sağanak yağış sevinçle karşılandı. Başta üreticilerin olmak üzere vatandaşların yüzünü güldüren yağışların devam edeceği bildirildi.

Aylardır beklenen yağışı sevinçle karşılayan Tavas ilçesi sakinlerinden Yahya Cangül, "Çok şükür memleketimize aylardır beklediğimiz bereket yağdı. İnşallah afetsiz olur. Çiftçilerimizin yüzü güler, esnafımızın yüzü güler ve vatandaşımızın yüzü güler. Kurdundan, kuşundan, böceğinden, bitkisinden hepimizin beklentisi bu bereketli yağmurların yağmasıdır. Çok şükür beklediğimiz yağmurlar yağmaya başladı" diye konuştu.