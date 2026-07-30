Denizden turist akını Marmaris’te kruvaziyer bereketi yaşanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurvaziyer turizmi bu yıl adeta altın çağını yaşıyor. Dünyanın en güvenli kurvaziyer limanları arasında gösterilen Marmaris Limanı'na yanaşan dev yolcu gemileri, ilçeye binlerce turisti taşımaya devam ediyor. Sezon sonunda Marmaris'e gelecek yolcu ve mürettebat sayısının 250 bine yaklaşması beklenirken, çarşıdan marinaya, tur teknelerinden restoranlara ve çevre ilçelere düzenlenen turlara kadar birçok sektör bu hareketlilikten payını alıyor.

Denizden adeta turist yağıyor

2026 kurvaziyer sezonunda şimdiye kadar 28 dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demir attı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise ilçeye 43 kurvaziyer gemisi gelmişti. Ekim ayına kadar sürecek seferlerle bu yıl geçen sezonun üzerine çıkılması bekleniyor.

Her gemiyle birlikte binlerce yabancı turist birkaç saatliğine de olsa Marmaris sokaklarını doldururken, özellikle çarşı esnafı, hediyelik eşya satıcıları, kafe ve restoran işletmecileri yoğunluktan memnun.

Ağustosta yeni gemiler geliyor

Kurvaziyer sezonundaki son durum, Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Tugay'ın, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'a gerçekleştirdiği ziyarette değerlendirildi. Görüşmede, sezonun bugüne kadar geçen bölümü, gemilerin doluluk oranları ve Marmaris'i ziyaret eden turistlerin ilçeyle ilgili görüşleri ele alındı. Sezonun kalan aylarına ilişkin planlamaların da yapıldığı toplantıda sevindirici bir gelişme daha paylaşıldı.

Astoria Grande'den 10 sefer daha

Toplantıda, yaklaşık bin 500 yolcu ve mürettebat kapasitesine sahip Astoria Grande isimli kurvaziyer gemisinin, Ağustos ayının ilk haftasından itibaren mevcut programa 10 yeni sefer daha ekleyeceği açıklandı.

Bu ilave seferlerle birlikte Marmaris'e gelecek turist sayısının daha da artması beklenirken, sezonun özellikle ağustos ve eylül aylarında hareketli geçeceği ifade edildi.

Marmaris Ticaret odasında yapılan toplantıda ayrıca, 16-17 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenecek Seatrade Cruise Med Kurvaziyer Fuarı da gündeme geldi.

Fuarda Marmaris'in kurvaziyer destinasyonu olarak daha güçlü şekilde tanıtılması, 2027 sezonunda ilçeye daha fazla gemi ve yolcu çekilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Liman işletmesi ile Marmaris Ticaret Odası'nın bu konuda ortak tanıtım faaliyetleri yürüteceği belirtildi.

Kurvaziyer gemileriyle gelen turistler, kısa süreli ziyaretlerinde çarşıda alışveriş yapıyor, restoran ve kafelerde vakit geçiriyor, tarihi ve turistik noktaları geziyor, çevre ilçeleri turlarla zyaretler yapıyor . Sezon sonunda 250 bine yakın yolcu ve mürettebatın Marmaris'e ayak basması beklenirken, kurvaziyer turizminin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı