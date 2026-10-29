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Demirözü Beşpınar köyünde büyükbaşlara şap aşısı yapıldı, buzağılar küpelendi

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Demirözü Beşpınar köyünde büyükbaşlara şap aşısı yapıldı, buzağılar küpelendi
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Bayburt Demirözü'nde 2026 sonbahar büyükbaş şap aşılama kampanyası sürüyor. İlçe Tarım Müdürü Oğuz Akagündüz'ün katılımıyla Beşpınar köyünde büyükbaşlara şap aşısı yapılıyor, buzağılar küpelenerek kayıt altına alınıyor ve üreticilerin desteklerden yararlanması sağlanıyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz'ün katılımıyla veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalarda Beşpınar köyünde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken buzağıların küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde hayvanların kayıt altına alınması, hastalıkların takibi ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şap hastalığına karşı yürütülen kampanyayla hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bereketli bir üretim sezonu dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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