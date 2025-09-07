DEM Parti Milletvekili Bozan, Adıyaman'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

(MERSİN) - DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulundu. Bozan, "Adıyaman Valilisinin depremzedelere, 'Konteynerleri boşaltın, yoksa elektrik ve sularınızı keserim' şeklinde tehditlerde bulunduğunu" ileri sürdü.

Bozan, beraberindeki partililerle Adıyaman'da konteyner kentte kalmaya devam eden depremzedeleri ziyaret etti.

Konteyner kent sakinlerinden Ali Geçer, 4 çocuğu ve eşiyle birlikte konteynerde yaşadığını ve ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ifade ederek, "Akciğerimin üçte ikisi yok. Şeker, tansiyon, kolesterol hastalığım var. Akşamları cihaza bağlı yaşıyorum. Üç ay önce beyin kanaması geçirdim. Çalışmıyorum, iş yok. Ama hala 'çıkın' diyorlar. 'Nereye giderseniz gidin' diyorlar ve 3-4 gün süre vermişler. Çıkmazsak elektrik ve suyumuzu keseceklerini söylüyorlar' dedi.

Konteynerde kalan kadınlar da dertlerini dile getirdi. Alternatif olarak başka bir bölgede sunulan konteynerlerin harabe ve oldukça küçük olduğunu belirten kadınlar, çocuklarıyla birlikte çaresiz beklediklerini anlattı.

Ali Bozan ise depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen Adıyamanlıların hala deprem etkisiyle yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"'Konteynerleri boşaltmazsanız, elektriğinizi, suyunuzu keseceğiz' diyorlar. Bu kentte kalan yurttaşlara farklı bir konteyner kent önerisi sunulmuş ama o konteyner kentte şu anda burada yaşayan yurttaşların taşınabileceği konteyner yok. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Bu konteyner kentte kalan yurttaşların çocukları buradaki okula gidiyorlar ama Adıyaman'ın öbür ucuna gönderilecek yurttaşlara, öğrencileri ile ilgili öğrencilerinin okullarıyla ilgili herhangi bir öneri geliştirilebilmiş değil. Biz bugüne kadar Adıyaman'ın, Adıyaman'da yaşayan yurttaşların, depremzedelerin yanlarında olduk, bundan sonra da Adıyaman'a sahip çıkmaya devam edeceğiz."