DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar Bayram Mesajı Yayımladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "Müslümanlar olarak rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından bayrama kavuşmanın huzuru ve sevincini yaşıyoruz. İnancımızda önemli yeri bulunan bayramlar, sevgi ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, dostlukların pekiştiği, aile büyüklerinin, yaşlıların, hastaların, kimsesizlerin ziyaret edilerek gönüllerinin alındığı sevinç ve neşe dolu günlerdir" dedi.

Başkan Halit Acar, tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik gelmesi dileğiyle sözlerini sonlandırdı. - GAZİANTEP