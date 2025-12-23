Danimarka'daki posta hizmetleri sağlayıcısı PostNord, 4 asırlık mektup dağıtımı geleneğine son verecek

Danimarka'daki posta hizmetleri sağlayıcısı PostNord, ülkedeki 4 asırlık mektup dağıtımı geleneğine yılsonu itibarıyla son verecek.

İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç'te faaliyet gösteren posta hizmetleri kurumu PostNord, 2025 yılı sonunda Danimarka'daki son mektubunu teslim edeceğini ve 2026'dan itibaren iş faaliyetlerini kargo taşımacılığına odaklayacağını duyurmuştu.

Şirket, 30 Aralık tarihinde teslim edilecek son mektupla 4 asırlık mektup dağıtımı geleneğine son verecek. 18 Aralık itibarıyla Danimarka genelinde mektup alımlarını ve posta pulu satışlarını sona erdiren şirket, kararın gerekçesini Danimarka toplumunda "artan dijitalleşme" olarak açıkladı.

2009 yılında İsveç ve Danimarka'nın ulusal posta hizmetleri kurumlarının birleşmesiyle kurulan PostNord, mart ayında yayınladığı açıklamayla mektup taşımacılığına son verilmesiyle birlikte bin 500 kişinin işten çıkarılacağını ve bin 500 kırmızı posta kutusunun kaldırılacağını duyurmuştu.

Danimarka'yı "dünyanın en dijitalleşmiş ülkelerinden biri" olarak tanımlayan şirket, mektup kullanımının dramatik bir şekilde azaldığını fakat internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmaya devam ettiğini belirterek, şirketin paket taşımacılığına odaklanacağını ifade etmişti.

"Mektup pazarı artık karlı değil"

PostNord Danimarka Genel Müdür Yardımcısı Kim Pedersen, şirketin kararını duyurduğu açıklamada, "400 yıldır Danimarka'nın posta hizmeti sağlayıcısı olarak tarihimizin bu kısmıyla bağlarımızı koparmak zor bir karar. Danimarkalılar, giderek artan bir şekilde dijital metotları tercih ediyor. Bu da bugün çok az mektup kaldığı anlamına geliyor. Düşüş öyle büyük ki, mektup pazarı artık karlı değil" demişti.

PostNord'un mektup dağıtım işini Dao devralacak

Yıllardır mali sıkıntılarla mücadele eden ve geçen yıl zarar açıklayan PostNord'un dağıtıma son vermesinin ardından Danimarkalılar mektuplarını Dao isimli özel şirket üzerinden göndermeye devam edebilecek. Bu çerçevede şirket, yaklaşık 30 milyon olan yıllık teslimat hacmini önümüzdeki yıldan itibaren 80 milyona çıkarmak için çalışma yürütecek.

Diğer yandan, Dao'nun da mektup dağıtım hizmetine son vermesi halinde Danimarka hükümeti, ülkede yasaların mektup gönderme olanağının bulunmasını gerektirdiği için Dao yerine başka bir operatör atamakla yükümlü olacak.

Yüzde 40'ı Danimarka'ya, yüzde 60'ı İsveç'a ait olan PostNord, Danimarka'da son vereceği mektup dağıtım hizmetlerine, İsveç'te devam edecek.

Danimarka'da posta hizmetleri kurumu, 1624 senesinden bu yana mektup dağıtımı gerçekleştiriyordu. Danimarka'da mektup kullanımı, son 25 yıl içinde keskin bir düşüş ile yüzde 90'ın üzerinde azalma gösterdi. Mektup sayıları, asrın başında 1,4 milyar seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl 110 milyon seviyesine geriledi. - KOPENHAG