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Cumhuriyet Bayramı'nda Ekonomik Vurgular

Cumhuriyet Bayramı'nda Ekonomik Vurgular
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletin egemenliğinin önemine vurgu yaparak, ekonomiyi güçlendirmenin birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası Genel Başkanı Gürsel Baran, "Cumhuriyetimizin temellerini, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, üreterek, ekonomimizi geliştirerek güçlendiriyoruz. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini esas alan Cumhuriyet'in, istiklal ve istikbalin en güçlü teminatı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin temellerini, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, üreterek, ekonomimizi daha ileriye taşıyarak, geliştirerek güçlendiriyoruz. Birliğimize, bütünlüğümüze, gelişmemize, ilerlememize yönelik hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini esas alan Cumhuriyet'in ilanıyla, ülkenin istiklal ve istikbalinin en güvenilir ellere emanet edildiğini kaydeden Baran, "Cumhuriyet'in ilanı, azmi ve inancıyla küllerinden yeniden doğan milletimizin dönüm noktası, bilimden teknolojiye, sanattan spora, üretimden ticarete yeni zaferlerimizin miladıdır. 101 yıldır, aynı azimle, aynı inançla, aynı fedakarlık ve kararlılıkla Cumhuriyet yolunda yürüyerek, üretmeye, kalkınmaya, gücümüze güç katmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır"

Ankara Ticaret Odası olarak, cephelerde kahramanlık destanı yazarak kazanılan zaferin eseri Cumhuriyetimizin temellerini, ekonomik cephedeki zaferlerle, güçlendirdiklerini vurgulayan Baran, "Cumhuriyet, her türlü güçlüğe rağmen ay-yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyenlerin destanıdır. Elini, emeğini bir an olsun esirgemeden çalışarak, üreterek katma değer sağlayanlara, sanatçısından, sporcusuna, çiftçisinden, tüccarına, sanayicisinden bilim adamına, girişimcisinden evinde çalışan Türk kadınlarına, bu milletin evlatları olarak bayrağımızı, hep daha yukarılara taşıyacağız. Bu önemli günde, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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