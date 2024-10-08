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Cumhuriyet Bayramı İçin Ortaca'da Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı İçin Ortaca'da Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ortaca'da düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvasının açılışını Kaymakam Kenan Aktaş gerçekleştirdi. Turnuva, genç sporcuların dostluk ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı hedefliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutalmaları kapsamında Ortaca'da Ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, turnuvanın açılış vuruşunu yaparak sporculara başarılar diledi.

Ortaca'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları kapsamında Ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılış töreni, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ın başlama vuruşu ile gerçekleşti.

Turnuvaya katılan okullar ve sporcular, keyifli bir rekabetin yanı sıra dostluk ve kardeşlik ruhunu da yaşatmayı hedeflediklerini belirttiler. Kaymakam Aktaş, yaptığı konuşmada, genç sporculara hitaben, "Bu turnuvanın yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini yüceltmek için bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilerleyen günlerinde, Ortaca'da bulunan ortaokulların futbol takımları şampiyonluk için mücadele edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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