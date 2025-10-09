Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ eliyle kiralık konut kampanyasını açıklamıştı: En güzel örneği Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye geneli 500 bin konut projesinin duyurulmasının ardından, projenin en büyük örneklerinden olan Elazığ'da yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının ardından yaşanan kira düşüşleri gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı 500 bin konut kampanyası vatandaşları heyecanlandırmıştı. Yılsonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konutun yapımı için yeni kampanyanın başlayacağını vatandaşların uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanması hedefleniyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ, bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Projenin açıklanmasının ardından 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da TOKİ eliyle yapılan 36 bin konut, bu kampanyanın en büyük örneklerinden birisi olarak görülüyor. Bir zamanlar ev bulunamayan ve fahiş kira artışlarının yaşandığı Elazığ'da TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte kiralar kademeli olarak düşmüştü.

Yapılacak olan konutlarla birlikte ülke genelinde kiralarının daha da düşeceğini dile getiren Emlak uzmanı İhsan Babürhan, aynı zamanda satılık konutlarında fiyatlardan etkileneceğini ifade etti.

"5-10 bin dediğimiz kiraları, TOKİ konutları yapıldıktan sonra bedavaya veremez olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu belirten Emlak Uzmanı İhsan Babürhan, "Bunun en güzel örneği Türkiye'de Elazığ'dadır. Çünkü Elazığ 2020 depreminden sonra yaklaşık 24 bin TOKİ konutu yaptı. Bu konutlar kademeli olarak yapılmasına rağmen 10 bini tamamlandıktan sonra Elazığ'da kiralar gerilemeye başladı. Arz talep dengesinden dolayı daha sonra yapılan TOKİ konutlarını yeri geldiğinde bedavaya veremez olduk. Çünkü konut arzı artınca ve Türkiye'de gerçekleşecek olan 500 bin sosyal konut yapıldığında kiraların daha da düşeceğini hatta yeri geldiğinde diğer kiraların tamamını etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu durum Elazığ'da yaşandı. 2020 depreminden sonra Elazığ'da normal şartlarda 5-10 bin dediğimiz kiraları TOKİ konutları yapıldıktan sonra bedavaya veremez olduk. Ev sahipleri, kiracılara gelin aidatlarını ödeyin gerekirse 500 lirada kira ücreti ödeyip evde kalın diyorlardı. O dönemde kiracı bulamıyorduk. Çünkü fazlasıyla konut yapılınca arz talep dengesizliği oluştu. Temennimiz 500 bin sosyal konutla beraber Türkiye genelinde özellikle vatandaşların ver yansın ettiği ve geçim kaygısından dolayı evlerinde oturamaz hale geldiği kiralarda da bir gerileme olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"Satılık konutlarında fiyatlardan etkileneceğini tahmin ediyoruz"

Türkiye genelinde yapılan 500 bin konutun gerçekten çok büyük bir yatırım olduğunu da aktaran Babürhan, "Yapıldığı taktirde konut piyasasındaki satılık konutlarında fiyatlardan etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte satılık konutlarda da arz talep dengesi gerçekleşecek. İnşaat yapımındaki metrekare fiyatları TOKİ konutlarından örnek alınarak fiyatlarda stabil ya da gerileme olacağını tahmin ediyoruz. Biz özellikle iki deprem yaşamış şehirlerden birisiyiz. Biz şunu gördük, ilk aşamalarda talep olmayan şey, deprem ve geçim kaygısıyla beraber TOKİ konutlarında daha fazla talebe yol açtı. Bunun en büyük nedeni de vatandaşlar güvenli alanlarda yaşayabilir. Özellikle büyükşehirlerde değerlendirecek olacaksak İstanbul'da bir deprem bekleniyor korkusuyla TOKİ'nin yapılması talepleri hem uygun hem de güvenli olmasından dolayı daha da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.