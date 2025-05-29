Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunun kaptanı ile konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunun kaptanı ile konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giden yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin kaptanı ile telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giden yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin kaptanı ile telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzer doğalgaz üretim platformunun İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde boğazdan geçişi esnasında Osman Gazi'nin kaptanı ile telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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