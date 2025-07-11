Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut için baş sağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kanser tedavisi gören ve bu sabah vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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