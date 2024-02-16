Çorum'un Alaca ilçesinde nüfus arttı

Çorum'un Alaca ilçesinde genel nüfus bir önceki yıla göre arttı. İlçe nüfusunda 2022 ile 2023 yılları arasında artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2023 sonuçlarına göre; Alaca'nın toplam nüfusunun 29 bin 952, ilçe ve köylerdeki erkek nüfusunun 14 bin 870, ilçe ve köylerdeki kadın nüfusunun ise 15 bin 82 olduğu açıklandı.

Bağlı köyler hariç Alaca merkez nüfusu 2023 yılında 18 bin 789'a yükselirken bu nüfusun 9 bin 220'sinin erkek, 9 bin 569'unun ise kadın olduğu belirlendi. İlçeye bağlı köylerin toplam nüfusu 11 bin 163 olurken, bu nüfusun 5 bin 650'sının erkeklerden 5 bin 513'nün ise kadınlardan oluştuğu açıklandı.

TÜİK tarafından açıklanan bu verilere göre, ilçenin 2022'de 29 bin 929 kişi olan genel nüfusu 2023 yılında 23 kişi artarak 29 bin 952'ye yükseldi.

Böylece, Alaca sahip olduğu 29 bin 952 kişilik nüfusu ile 13 ilçesi bulunan kentte, 49 bin 86 kişinin yaşadığı Sungurlu ve 43 bin 38 kişinin yaşadığı Osmancık ilçelerinin ardından ilçe sıralamasındaki 3. yerini korumuş oldu. - ÇORUM