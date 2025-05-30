Çorum'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Alımı Artıyor

Çorum'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, yeni bıçak almak ya da bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı. Çorum'da 56 yıldır bıçakçılıkla uğraşan Yılmaz Hışır, kurban kesiminde kaliteli bıçak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar, kurban kesiminde kullanacakları bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı. Çorum'da bileme mesaisine başlayan bıçak ustaları, vatandaşlara urban kesimi sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili de bilgilendirme yaptı. Kentte 56 yıldır bıçak ustası olarak çalışan 68 yaşındaki Yılmaz Hışır, vatandaşların evde yaptığı bileyleme işlemlerinin bıçakların performansını olumsuz etkilediğini belirtti. Kalitesiz bıçakların ise kısa sürede işlevini yitirdiğini ifade eden Hışır, bu bıçakların hem hayvana eziyet çektirdiğini hem de güvenlik sorunu oluşturduğunu dile getirdi.

"Ucuz mal çoğu zaman kalitesiz olur"

Vatandaşların en çok kendilerine ucuz bıçak sorduğunu belirten Yılmaz Hışır, "Babamın mesleği olan bu işi yaklaşık 56 yıldır yapıyorum. Okul tatillerinde babamın yanına gelir, cumartesi ve pazar günleri onunla birlikte çalışırdım. Bu şekilde mesleğe adım attım ve 1969 yılında resmen başladım. O günden bugüne de çalışmaya devam ediyorum. Şu anda kardeşim ve yeğenimle birlikte işi sürdürüyoruz ve kurban kesiminde kullanılacak bıçakları bilemeye başladık. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar genellikle bıçak alırken fiyatına bakıyor. Oysa ucuz mal çoğu zaman kalitesiz olur ve iş görmez. Bir sefer kaliteli bir bıçak almak, uzun vadede daha ucuza gelir. Vatandaşlar pazardan ya da farklı yerlerden kalitesiz bıçak alıp buraya getiriyorlar. Bu bıçaklarda işçilik ve kalite yok. Oysa kaliteli bir bıçak en az 10-15 yıl kullanılır. Bazı vatandaşlar, 30-40 yıllık bıçaklarını bile bilemeye getiriyor ve bıçak hala sapasağlam duruyor. Bu nedenle vatandaşlarımız mümkün olduğunca kaliteden şaşmamalı, pahalı diye düşünmemeli. Bir sefer alınan kaliteli mal, uzun vadede ekonomiktir" dedi.

"Evde yapılan bileyleme işi genellikle verimli olmuyor"

Bıçakları bilemek isteyen vatandaşların son günleri beklememesi gerektiğini kaydede Hışır, "Acemi bir kişi büyük bıçakla kendine güvenerek işini halletmek isteyebilir. Usta kişiler ise genellikle 2 veya 3 numaralı bıçakları tercih eder. Bu da kişisel tercihlere göre değişiklik gösterir. Ancak bazı kullanıcılar bıçağı satır gibi kullanıyor, kemiğe vuruyor ve bu da bıçağa zarar veriyor. Düzgün kullanan ise bıçağını uzun yıllar sorunsuz kullanabiliyor. Bıçaklarını bilemek isteyen vatandaşlarımız dar zamanlara kalmamalı, işini önceden getirmeli ki işçilik güzel ve temiz olsun. Arife günü ya da bir iki gün öncesinde getirilen bıçaklar aceleyle yapılıyor. Vatandaşlar, 'şuraya gitmem lazım' gibi gerekçeler sunuyor ama erken getirirlerse hem kendileri rahat eder hem de yapılan iş kaliteli olur. Evde yapılan bileme işi genellikle verimli olmuyor. Vatandaş bıçağı evde bilediğini sanıyor ama bıçak ağzında talaş kalıyor. Talaş dökülmedikçe bıçak kesmez ve bu işten bir ekonomi ya da kazanç sağlanamaz. En doğrusu, bıçağı bıçakçıya getirip işin ehline yaptırmak ve kaliteli malzemeyi alıp öyle kullanmaktır" diye konuştu. - ÇORUM