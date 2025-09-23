Haberler

Çoruh EDAŞ, Artvin'de Sel Sonrası Enerji Onarım Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor

Çoruh EDAŞ, Artvin'de Sel Sonrası Enerji Onarım Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor
Sel afetinin etkili olduğu Artvin ilinde, Çoruh EDAŞ ekipleri, borçka ilçesindeki 6 köyü yeniden aydınlatmak için büyük özveriyle çalışıyor. Jandarma helikopterleri ile yüksek rakımlı köylere ulaşan ekipler, hasar gören enerji şebekesini onarıyor.

Çoruh EDAŞ, sel afetinin yaşandığı Artvin ilinde şebekenin onarımına zor şartlar altında büyük özveriyle devam ediyor. Afetin sebep olduğu hasarın ardından enerjilendirme çalışmaları devam eden Borçka ilçesindeki köylere jandarma helikopteri ile ulaşan Çoruh EDAŞ ekipleri, bölgedeki 6 köyü yeniden aydınlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan yağışların sebep olduğu sel ve heyelanın etkili olduğu Artvin ilinde, şebekenin onarılma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Borçka ilçesinde 6 köye enerji vermek üzere sahada olan Çoruh EDAŞ ekipleri, yüksek rakımlı köylere helikopter yardımıyla ulaştı.

İlk belirlemelere göre ilçelerinde 6 orta gerilim (OG) ve 10 alçak gerilim (AG) direğinin hasar aldığı bölgede, 93 personel ve 37 araç ile onarım çalışmalarına devam eden şirket, kopan iletkenlerin ve yıkılan direklerin onarımını yaparak köylere en kısa sürede elektrik sağlayacak. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
