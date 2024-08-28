ÇOMÜ'de Kadın Veteran Hentbol Turnuvası Sona Erdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hasan Mevsuf Spor Salonu'nda Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu tarafından düzenlenen Kadın Veteran Hentbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı katıldı.

Terzioğlu Yerleşkesinde başlayan ve Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu ile birlikte organize edilen hentbol şenliğinde bu senenin teması Türkiye- Kuzey Makedonya İlişkileri oldu.

Etkinliğe, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası destek verdi. Hentbol Şenliği süresince Makedonya'nın Sturga, Gevgeli ve Kumanova takımları ile Türkiye'den İzmir ve Trabzon karmaları karşılaştılar.

Spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden kampüsümüzde düzenlenen etkinlikte veteran hentbol takımları, genç sporcularla ve üniversite kulübüyle buluşma fırsatı buldu.

Spor Dostu Kampüsü, geniş spor alanları, modern tesisler ve sağlıklı yaşamı destekleyen birçok imkan ile spor aktivitelerine olan bağlılığını sürdürüyor. Düzenlenen uluslararası hentbol şenliğinde, spor dostu kampüsün sunduğu imkanlar misafir ülke ve Türk takımlarına tanıtıldı. Üniversitenin spor alanında sağladığı bu imkanlar, hem fiziksel sağlığı teşvik etmekte hem de kampüs yaşamını daha dinamik ve eğlenceli hale getirmekte büyük rol oynuyor. - ÇANAKKALE