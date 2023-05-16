Çocuklar uçurtma şenliğinde gökyüzünü renklendirdi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği'nin 17'ncısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gökçebey şehir stadyumunda gerçekleşen Şenlikte, "en yükseğe çıkan uçurtma", "en özgün uçurtma" ve "yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük çocuk" kategorilerinde yarışma yapıldı. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirlerken çok sayıda katılımcı ve izleyiciler yoğunluk oluşturdu

Uçurtma etkinliğinin yanı sıra akıl oyunları ve oyunlar yer aldı. - ZONGULDAK