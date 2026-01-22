Haberler

Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ETSO'da

Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ETSO'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Mr. JIANG Xuebin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan Saim Özakalın, Erzurum'un yatırım fırsatlarını ve stratejik konumunu vurguladı. Büyükelçi, tarım ve turizm iş birliğinin önemine değindi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Mr. JIANG Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarete ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Erzurumlu iş insanları katıldı. Görüşme soru-cevap formatında gerçekleştirildi. Başkan Saim Özakalın, Erzurum'un binlerce yıllık ticaret geçmişine, lojistik avantajlarına ve sanayi potansiyeline dikkat çekerek; 2. Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İhtisas OSB, hayvancılık, sanayi, lojistik ve turizm alanlarında önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurguladı. 2. OSB'de yaklaşık 8 bin kişilik istihdam ve 7 milyar TL yatırım hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye-Çin dış ticaret dengesine de değinen Özakalın, Çin'e karşı 41,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunduğunu belirterek, ortak üretim, teknoloji transferi ve karşılıklı yatırımların önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Kuşak ve Yol Girişimi ile örtüşen stratejik konumu sayesinde lojistik üs olabileceğini söyledi. Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ise Erzurum'u "Dadaşlar Diyarı" olarak tanıdıklarını belirterek, Çin'in Erzurum'dan tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını artırmak istediğini ifade etti. Erzurumlu yatırımcıları Çin'e davet eden Büyükelçi, turizm iş birliğine de dikkat çekti. Başkan Özakalın, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, Erzurum'un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi için Çinli turistleri Erzurum'a davet ettiklerini belirterek, kış turizmi alanında güçlü bir iş birliği hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi JIANG, Erzurum'un kardeş şehri Harbin ile benzer iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, iki şehir arasındaki yatırımcıların bir araya getirilmesini ve kış turizmi iş birliğinin artırılmasını önerdi. Başkan Özakalın ise Harbin'e ziyaret gerçekleştirmek ve kardeş oda protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dilekler ve hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...