Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu Artıyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi yoğunluk devam ediyor. Suriye'ye giden tır sayısı artarken, Suriyelilerin geri dönüşü de gözle görülür şekilde yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi genişliyor.

Hatay'dan Suriye'ye giden tırların bayram öncesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı İki ülke arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'daki sınır kapılarında da bayram öncesi ticaret yoğunluğunu artırdı. Öte yandan bayrama sayılı günler kala sınır kapısından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısında da artış görülmüştü.

"Günlük ortalama 500 araç kapıdan geçiyor"

6 yıldır tır şoförlüğü yapan ve bayram için Suriye sınır kapısında bekleyen Mehmet Şimşek (36), "Savaştan önce çalışıyordum. Karşı tarafa giremiyoruz. Bir hafta yoğunluk oluyor. Deprem bölgesi olduğu için iş sahamız biraz küçüldü. Yani şu an bir tek ihracat olarak tırlara çalışabiliyoruz. Günlük ortalama 500 araç kapıdan geçiyor" dedi.

"Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu olduğunu dile getiren Mehmet Ali Ersöz, "Savaştan önce de götürüyorduk. Savaş sonrası da götürüyoruz. Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı. Suriyelilerin gidişi çok fazla arttı. Haddinden fazla da Suriyelilerin göçü var, bizim çok tanıdık insanlarımız var yıllardır böyle arkadaş kardeş gibi olduğumuz insanlar var. Kime sorsak gideceğim diyor ve çoğu da gitti. İşlemler ortalama üç dört gün sürüyor. Bizim valimizden Allah razı olsun. Valimiz de bu işi çok iyi koordine ediyor. Bizi böyle araçlarda beklememizi sağlamıyor. Sıra sistemi oluşturmuşlar. Beyannamemizi kaydedip gidip evimizde yatıyoruz. Sıramız geldiği zaman da hemen geliyoruz. Böylece yolda yoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

3 belediyede seçim yapılacak! Tarih belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.