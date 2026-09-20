Cilvegözü'nde tıkanıklık Suriye'deki yol çalışmaları nedeniyle oluştu, giderildi

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Ticaret Bakanlığı, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu akşam yaşanan geçici tıkanıklığın, gerekli çalışmaların ardından giderildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bu akşam yaşanan geçici tıkanıklık, gerekli çalışmaların ardından giderilmiştir. Söz konusu tıkanıklığın, Suriye'den Türkiye'ye giriş yönündeki tampon bölgede, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında meydana geldiği ve Suriye tarafındaki altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.

Kapıdan geçişlerin kontrollü şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Geçişlerin düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla Suriye tarafındaki Bab-el Hava Gümrük yetkilileriyle gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiş, Türkiye tarafında ise ilgili birimlerimizle koordinasyon sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde trafik akıcılığı yeniden sağlanmış olup, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki geçişler kontrollü ve düzenli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı