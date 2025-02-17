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Çıldır Gölü'nde 'Eskimo Usulü' Balıkçılık

Çıldır Gölü'nde 'Eskimo Usulü' Balıkçılık
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Doğu Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü, yüzeyi tamamen buzla kaplanmışken balıkçılar, zorlu hava koşullarına rağmen 'Eskimo usulü' balık avlamaya devam ediyor. Haftada 100 kilogram balık tutan balıkçılar, ekmek paralarını buzun altından çıkarıyor.

Doğu Anadolu'da 124 kilometrekare alanıyla bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu. Buz tutan gölde balıkçılar 'Eskimo usulü' ile balık avlıyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, kara, buza ve soğuğa aldırış etmeden buzları kırıp balık avlayan balıkçılar, ekmek paralarını buzun altından çıkarıyor. Ardahan'a 55, Çıldır ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü'ne balıkçılar, her sabah güneşin doğuşuyla birlikte yeni umutlarla yola çıkıyor. Balıkçılar vatandaşların çoğunun 'buzlar kırılır' diye üzerine çıkmaya korktuğu gölün üzerine neredeyse her gün çıkıp, buzları kırıp balık avlıyor. Önceden attıkları ağların yerlerini belirleyip oltaya takılan balıkları gölden çıkaran balıkçılar, çok riskli olmasına rağmen ekmek parası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Haftada ortalama 100 kilogram balık avlayan balıkçılar, tuttukları balıkların kilosunu 150 TL'den pazarda satıyor. Akşam eve ekmek parasını kazanmanın mutluluğu ile dönen balıkçılar, yöredeki en büyük geçim kaynaklarının göl olduğunu belirtiyor.

Çıldır'a bağlı Akçakale köy muhtarı Bolu Kılıç, "Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık ve bunu da eski yöntemlerle yapıyorlar" dedi. Kılıç, Akçakale köyünde bazı ailelerin balıkçılıkla geçimini sağladığını söyleyerek, "Köyümüzde 7-8 aile tamamen geçimini balıkçılıkla kazanıyor. Ayrıca bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de ağ çekebiliyor. Atlı kızakla göl üzerinde gezinti yapılıyor. Balıkçılar buzla ve soğukla mücadele ediyor" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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