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Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Yenilikler Değerlendirildi

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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Ziraat Odası Başkanları ile teknik personelin katıldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulama talimatındaki yeniliklerin değerlendirilme toplantısı yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Ziraat Odası Başkanları ile teknik personelin katıldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulama talimatındaki yeniliklerin değerlendirilme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Merkez Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal ve Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çıkardığı, ÇKS uygulama talimatındaki değişiklikler ile sisteme kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlandı.Yapılan yeniliklere göre; Tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabiliyor. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerde tarımsal desteklerden yararlanabiliyor. ÇKS'ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu' hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük şartı hazineden kiralanan alanlarda aranmayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Haberler

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