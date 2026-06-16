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Elazığ Ziraat Odası Başkanı Hacıoğulları: "100 Kişiden Bir Kişi Primini Ödeyebiliyorsa Ne Mutlu Bize"

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Elazığ Ziraat Odası Başkanı, çiftçilerin sosyal güvence primlerini ödeyemediği için sektörü terk edip şehirlerde sigortalı iş aradığını belirtti. Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması çağrısı yapıldı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Çiftçilerin Bağ-Kur ve SGK primlerini ödeyemedikleri için sektörü terk ederek şehirde sosyal güvenceli iş arayışlarına girdiklerini söyleyen Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğluları, "Çiftçi sosyal güvence primlerini ödeyemiyor. 100 kişiden 1 kişi ödeyebiliyorsa ne mutlu bize" dedi.

Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları çiftçilerin emeklilik primlerini ödeyemedikleri için sektörü bırakarak şehirlere göç ettiklerini söyledi. Bu durumun sektörün geleceği açısından büyük sorun olduğunu belirten Hacıoğulları çiftçinin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.

"Çiftçi sosyal güvence primlerini ödeyemiyor" diyen Hacıoğulları, "100 kişiden bir kişi ödeyebiliyorsa ne mutlu bize. Ödeyemezler. Ödeyemedikleri için sonunda vazgeçiyorlar. Bizim burada 20-30 yıl önceden üye olmuş ama Bağ-Kur'unu ödeyemediği için vazgeçmiş çiftçilerimiz var. Çiftçi emekli olamıyor EYT kapsamında her 10 çiftçiden sadece birisi emekli oldu. Çiftçi neden emekli olamadı? Çünkü girişini yapmış iki yıl yatırmış dört yıl yatıramamış. Dört yıl yatırmış, beş yıl yatıramamış. Bu nedenle köylü emekli olamamış. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Devlet bana diyecek ki senin sigortanı ben ödeyeceğim" diye konuştu."

KÖYLER TERK EDİLİYOR

Hacıoğulları, çiftçinin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle köylerini terk ettiğine dikkati çekerek, "Biz her zorluğa rağmen ekeceğiz. Bizim başka işimiz yok. Öğrencimiz var, oğlumuzu kızımızı evlendireceğiz. Başka işimiz yok. Memur değiliz. Biz köylüyüz, ekip biçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR PRİMLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ"

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz da sektörün büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, çiftçilerin sektörde kalması ve köylerine dönmesi için teşvik verilmesini istedi.

Üretimin sürdürülebilir olması için sadece nakdi yardımlar değil, teşvik edici yardımlar da yapılması gerektiğini bildiren Zilayaz, "Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, arıcılık gibi bölgenin durumuna göre bölgenin dinamiklerine göre çiftçiler teşvik edilmelidir. Üreticilerin tarlalarına dönmeleri için teşvik verilmeli. Biliyorsunuz köyler boşaldı. Herkes şehirlere göç etti. Tekrar köylere dönmeleri için bir şeylerin yapılması lazım. Öncelikle ne yapılabilir? Orada kalan, üretim yapan gerçek genç çiftçilerin, kadınların özellikle bunların Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü insanlar gelip sigortalı, Bağ-Kur'lu olmak için şehirlere, kentlere, metropollere göç ediyorlar. Sadece sigortalarını ödemek için, asgari ücretle ve hatta daha altındaki rakamlara çalışmak zorunda kalıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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