CHP Samsun İl Başkanlığı'ndan Tüik Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu - Haberler

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yöneticileri hakkında, enflasyon rakamlarını düşük açıkladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, TÜİK yöneticilerinin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediğini savundu.

Suç duyurusu dilekçesini, emekliler ve parti üyeleriyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün sunan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Devlet adına görevini yapmak yerine iktidar partisinin yasa dışı emirlerini yerine getiren TÜİK, temmuz ayında maaş zammı alacak olan milyonlarca memur ve emeklinin hakkını yiyor" dedi.

"TÜİK BİRDEN FAZLA SUÇ İŞLİYOR"

Türkel, Samsun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "TÜİK, birden çok suç işliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar sadece rakam değil, milyonlarca emeklinin ve memurun kaderidir. Çünkü memur ve emekliler, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre yılın başında ve yılın ikinci yarısında zam alıyorlar. TÜİK, açlıkla mücadele etmeye çalışan milyonlarca dar gelirlinin daha da yoksullaşmasına yol açıyor" diye konuştu.

"HALKI YANILTIP GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

TÜİK yöneticilerinin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediğini, ayrıca Bilgi Edinme Kanunu'nu da ihlal ettiğini savunan Türkel, yapılacak soruşturma ile resen tespit edilecek başka suçlar da bulunduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kanunu'nda "İstatistikler güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. Resmi istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır" maddesinin yer aldığını hatırlatan Türkel, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun, tarafsız, bağımsız ve gerçeğe uygun araştırmaları gerçekleştiren, istatistikleri bilimsel veriler ışığında hazırlayıp kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşmakla yükümlü bir kamu kurumu olması gerektiği aşikardır. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu, uzun zamandır bilimsellik ve gerçeklerden uzak enflasyon rakamları açıklayarak halkı yanıltmakta ve görevini kötüye kullanmaktadır. İktidar partisinden bağımsız olması gerekirken ne yazık ki gelinen durumda TÜİK, tüm ilkelerini göz ardı ederek tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş bir kamu kurumu haline gelmiştir" dedi.

"SOFRADA EKMEĞİ AZALTIYORSUNUZ"

Haziran enflasyonun da açıklanmasının ardından milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin yılbaşına kadar olan maaş artışının belirleneceğini anlatan Türkel, "Biraz önce suç duyurusunda bulunduğumuz TÜİK'e son bir çağrıda bulunuyoruz: Enflasyon oranını doğru açıklayın. Açlık sınırının da altında yaşayan milyonlarca emeklinin ve kamu çalışanının sofrasından daha fazla çalmayın. Kul hakkı, dinimiz tarafından da en ağır şekilde yasaklanmaktadır" diye konuştu.

Türkel, "Şimdi görev yargıya geçmiştir. Bu ülkenin cesur savcılarının olduğunu ve milyonların gasp edilen hakkını savunarak adaleti sağlayacaklarına inanıyoruz. Milyonların adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu davanın sonucunda maaş zamları enflasyon oranına göre belirlenen milyonlarca kişi, geriye dönük hak ettiği zammı yasal faizi ile alacaktır. Tüm halkımızı bu davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

"MUSTAFA TEKE REZALETE DAYANAMADI"

TÜİK'in sürekli enflasyon sepeti ile oynadığını, fiyatı düşük ürünleri sepete ekleyip fiyatı artan ürünleri sepetten çıkardığını ve bu ay sepeti tamamıyla kaldırdığını belirten Türkel, "Çünkü sepete baktığımızda piyasadaki fiyatlarla sepetteki rakamların tutmadığı ortaya çıkacaktı. Bunların tamamı başlı başına suç teşkil etmektedir. Rekor enflasyonu açıkladığınız günden hemen önce TÜİK'te enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisi Mustafa Teke, yapılan bu rezalete dayanamadı ve istifa etti. Belli ki halkın bu kadar soyulmasına daha fazla göz yummak istemedi. Onun ardından da önceki gün TÜİK'in tüm bölge müdürleri kararname ile görevden alındı. TÜİK, AKP'nin değil devletin kurumudur" diye konuştu.

ANKA / Yerel