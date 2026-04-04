CHP Samsun İl Başkanı Özdağ: "Yoksulluğu Yönetmeye Değil, Yoksulluğu Ortadan Kaldırmaya Geliyoruz"

(SAMSUN) – CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoksulluğu yönetmeye değil, yoksulluğu ortadan kaldırmaya geliyoruz. Veresiye defterini kapatacak olan değişimin adresi halkın partisi, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.



CHP Samsun İl Örgütü, 19 Mayıs ilçesinde vatandaşların artan tarımsal maliyetleri ve veresiye borçlarına ilişkin açıklama yaptı.

İl Başkanı Mehmet Özdağ, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ve halkın borç yükü altında ezildiğini belirterek, veresiye defterlerinin artık sadece esnaf kaydı değil, ülkenin ekonomik sıkıntısının bir göstergesi olduğunu vurguladı. 19 Mayıs ilçesinin sosyoekonomik gelişmişlik açısından hak ettiği seviyenin gerisinde kaldığını ifade eden Özdağ, şunları söyledi:



"Genç nüfus işsizlik nedeniyle göç etmekte, Samsun'un en bereketli toprakları yanlış politikalara ve maalesef borç batağına sürüklenmektedir. 19 Mayıs ilçemizin veresiye defterine yazılarak yoksullaşmasına katlanmak zorunda değilsiniz. 19 Mayıs çeltik, fındık, Nebiyan fasulyesi demektir. Bugün bu toprakların bereketi ne sofraya ulaşıyor ne de çiftçinin cebine giriyor. Veresiye defteri artık sadece bakkalda değil, tohumculukta ve gübre bayisinde açık geziyor. Mazot, gübre ve zirai ilaç maliyetleri her geçen yıl katlanarak artıyor. Kendi toprağımızın bereketine hasret kalmak, alın terinizin veresiye defterine gömülmesine katlanmak zorunda değilsiniz. TÜİK'in 2025 verilerine göre Samsun'u kapsayan TR83 bölgemizde nüfusumuzun yüzde 26,2'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski yaşıyor. Bu rakam bir istatistik değil, her dört komşumuzdan birinin bakkala, eczaneye, manava veresiye ile gittiğinin bir belgesidir. Samsun'daki 400 bine yakın emekli hemşerimiz 24 ila 26 bin TL bandında maaşıyla fahiş kiralar ve yüzde 80'e varan gıda enflasyonu altında ezilmektedir. Maaşın nereye yeteceği değil, neye yetmediği artık herkesçe bilinmektedir. Emeklinin, işçinin, esnafın veresiye defteri her geçen gün şişmektedir.Tüketiciler Birliği Federasyonu Market Endeksi'nin Mart 2026 verilerine göre market fiyatları bu ay yüzde 4,43 arttı. 2026 yılının ilk üç ayındaki toplam artış yüzde 9,83 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayından bu yana olan 12 aylık enflasyon oranı yüzde 34,85 olarak gerçekleşti. Yani vatandaşın veresiye defteri son bir yılda market borcuyla tek başına yüzde 35 şişti. AKP'nin kara düzeni kader değildir. Veresiye defterini kapatacağız. Veresiye defteri bu ülkenin kaderi değildir. Bugün yaşanan yoksulluk, insanları yardıma, sadakaya, borç içinde itaate bağımlı kılmak için bilinçli olarak inşa edilmiş AKP'nin siyasi bir tercihidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoksulluğu yönetmeye değil, yoksulluğu ortadan kaldırmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti programı insanca yaşamı güvence altına alan gelir politikalarını, çiftçinin mazot yükünü sırtından alan üretim odaklı kalkınmayı ve emeklinin veresiye defterini kapatacak adil bir emeklilik düzenini hedeflemektedir. O veresiye defterini kapatacak olan değişimin adresi halkın partisi, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'dir."