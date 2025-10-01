Haberler

Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, motoruyla ilgili tartışmalarla gündeme gelen KAAN uçağı hakkında yaptığı paylaşımda; "1973'de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız!" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Şu anda almayı beklediğimiz KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin." dedi. Bakan Fidan'ın bu ifadesi üzerine KAAN projesiyle ilgili tartışmalar alevlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise tartışmalarla ilgili, "Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz." demişti.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ı ziyaret ettiği bir fotoğrafını paylaşarak KAAN'ın arkasında olduklarını belirtti.

"SONUNA KADAR KAAN'IN ARKASINDAYIZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1973'de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.