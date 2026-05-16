Kayıhan Pala: Chp, Van'dan En Az Bir Milletvekili Çıkaracaktır

Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Van'da saha ziyaretleri kapsamında kentteki sağlık yatırımlarına ve sorunlarına dikkati çekti. Pala, CHP'nin iktidarında sağlığın kamucu, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli olacağını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatının ardından CHP heyetlerinin 81 il ve ilçelerdeki saha çalışmaları devam ediyor. CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Van'da partililer ve yurttaşlarla bir araya geldi. Kayıhan Pala, Van'da sağlık alanındaki sorunlara dikkati çekerek kentin sağlık endeksi sıralamasında 81 il arasında 70. sırada bulunduğunu söyledi. Van'ın sağlık hizmetlerinde geri bırakıldığını savunan Pala, özellikle nüfus başına düşen hekim sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirti. Sağlık Bakanlığı'nın bu durumu açıklaması gerektiğini ifade eden Pala şöyle konuştu:

"Van'da karşılaştığımız önemli sorunlardan biri de yurttaşların hasta olduklarında kendilerine hizmet verecek kamu hastanesi ya da kamu kurumu bulmakta zorlanmalarıdır. Randevu alamadıkları için özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, özellikle ciddi ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, maddi imkanı olmayan yurttaşların zor durumda kalmasına, borçlanmasına ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamasına yol açıyor. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' adıyla 2003'ten bu yana sürdürdüğü sistemi tamamen ortadan kaldırma kararlılığındayız. Çünkü bu sistem sağlık alanını ticarileştiriyor; parası olanın ancak parası kadar hizmet satın alabildiği bir düzen yaratıyor."

"NİTELİKLİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNİ İKTİDARIMIZDA KURACAĞIZ"

Sağlık sistemini basamaklandırılmış bir yapıyla yeniden kurgulayarak herkesin randevu almakta zorlanmayacağı, ihtiyaçlarının zamanında karşılanacağı ve gereksiz yere sık doktora gitmenin çözüm olmadığının anlaşılacağı bir sistemi hayata geçireceğiz. Uluslararası verilere göre Türkiye, dünyada nüfus başına en fazla MR ve tomografi çekilen ülkedir. Ancak bu kadar fazla MR ve tomografi çekilmesine rağmen insanların yaşam süresi OECD ortalamasının da, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ortalamasının da altında kalıyor. Peki bu kadar tetkik yaptırıyor, bu kadar doktora gidiyorsak neden ömrümüz uzamıyor? Neden yaşamın sağlıklı geçirilen süresi artmıyor? O halde biz bunları neden yapıyoruz? Demek ki bir yerde ciddi bir sorun var. İşte biz bu problemi kök nedenleriyle birlikte ortaya koyacağız. Çocuk ve bebek ölüm hızlarına baktığımızda, her yıl doğan bin bebek ve beş yaş altındaki çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin sayısının Van'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Peki Türkiye ortalamasına ya da batıdaki bir şehre göre burada neden daha fazla bebek ve çocuk hayatını kaybediyor? Bunun sorumlusu kimdir? Neden böyle oluyor? İşte bu sorulara yanıt verilmesi gerekir. Hastaları hiçbir zaman özel sektöre başvurmak zorunda bırakmayan kamucu, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık sistemini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kuracağız."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOLUNA DİMDİK DEVAM EDECEKTİR"

CHP'ye yönelik baskılara işaret eden Pala, iktidarın koltukta kalabilmek adına farklı yöntemlere başvurduğunu ifade etti. CHP'nin son seçimlerde birinci parti olduğunu hatırlatan Pala, bu baskıların partilerini yıldırmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğu ve Özgür Özel'in partiye güçlü bir liderlik yaptığı gerçeği yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından değil; Türkiye'de iyi yaşamak, hak ettiği koşullara kavuşmak isteyen herkes tarafından görülmektedir. Bu yüzden ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler, ne kadar yalan, iftira ve manipülasyon üretirlerse üretsinler, ne kadar gündemi saptırmaya çalışırlarsa çalışsınlar Cumhuriyet Halk Partisi yoluna dimdik devam edecektir. Buradan açıkça ifade ediyorum: Bir sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, Van'dan en az bir milletvekili çıkararak yoluna devam edecektir"

Kaynak: ANKA