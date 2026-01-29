Haberler

CHP Muğla Milletvekili Özcan, Hortumun Seraları Vurduğu Kumluova'nın Afet Bölgesi İlan Edilmesini İstedi

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde hortum ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticileri ziyaret ederek, afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. Üreticilerin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özcan, tarımsal üretimin devamı için devlet desteklerinin gerekli olduğunu ifade etti.

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde hortum ve fırtına nedeniyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret etti. Özcan, söz konusu alanların "afet bölgesi" ilan edilmesini isteyerek, "Üreticimizin acil desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü bütün varlıklarını, varını yoğunu bu seralara harcamış olan üreticilerimizin bu zararın altından kalkma imkanı yoktur" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde 26 Ocak Pazartesi meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına, tarımsal üretim alanlarında büyük hasara yol açtı. Özellikle seraların ağır zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili Özcan, üreticilerin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum afetinin ardından zarar gören seraları ve üreticilerimizi ziyaret ettik. Bizim burada gördüğümüz tablo çok acı. Çünkü artık özellikle cam seraların olduğu seralar kullanılmaz halde ve oradaki ürün de hiçbir şekilde kaldırılabilecek durumda değil. Tüm yetkililere Muğla'dan, Seydikemer'den bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hortum, fırtına felaketinden zarar gören tüm üreticilerimizin bulunduğu ilçelerde afet bölgesi ilan edilmesi şarttır. Üreticimizin acil desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü bütün varlıklarını, varını, yoğunu bu seralara harcamış olan bu üreticilerimizin bu zararın altından kalkma imkanı yoktur ve bu üretimi devam ettirme şansı destek olmadığı müddet yoktur. Burada hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisi tarafımıza iletildi. Bu çalışmalar yapılıyor. Sigortası olan bu konuda üreticilerimiz var. Olmayanlar da var. O yüzden tüm üreticilerimizin burada desteklenmesi ve acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekir."

