CHP'li Milletvekili Çiftçi Desteklerinin Yetersiz Olduğunu Belirtti

(EDİRNE) - 27. dönem CHP Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, çeltik üreticine kilogramda 30 kuruş verilen desteğin artması gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, "Verdiğimiz destek 10 kuruştu, 30 kuruşa çıktı. Şu 50 kuruşa, artık sakız bile verilmiyor. Çiftçiye 30 kuruş desteği çok görüyorsunuz bunu kilogramda 1,5-2 liralara çıkartın. Çiftçi en azından akaryakıt alsın. Traktörü, lazerli tesviye aletini çalıştırabilsin" dedi.

Gaytancıoğlu, çiftçilerin çeltik üretimi yaptığı tavaları lazerli tesviye aletiyle düzlediğini, bu işlemin maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Gaytancıoğlu, lazerli tesviye aletinin çok mazot harcadığını, verilen destekle çiftçilerin mazot alamadığını aktardı.

"Ülkemiz için önemli çünkü kuraklık var"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası bir çeltik tarlası, bu bir çeltik tavası, çeltik su içinde yetiştiriliyor. Sofralarımıza pirinç olarak geliyor. En maliyetli üretim mallarından bir tanesi. Çiftçinin çeltiği ekimden hasadına kadar çok ciddi masrafları var. 20-25-30 bin liralara kadar dekara masraf yapıyor. En önemli girdilerden bir tanesi de lazerli tesviye aleti. Bu çalıştığı zaman belki de saatte 10-15 litre mazot yakıyor. Çok ciddi bir maliyeti var ama bu da olmazsa olmaz. Lazer, suyu milimetrik tutacak şekilde tarlaya yaymasına neden oluyor. Ülkemiz için önemli çünkü kuraklık var. Su maliyeti çok yüksek lazerli tesviye aleti sayesinde, çiftçi suyu minimum kullanıyor. Her yere eşit dağıtıyor, bu çok önemli.

Bu kadar masraf yapan çiftçiye destek veriyor muyuz? Verdiğimiz destek 10 kuruştu, 30 kuruşa çıktı. Şu 50 kuruşa, artık sakız bile verilmiyor. Çiftçiye 30 kuruş desteği çok görüyorsunuz bunu kilogramda 1,5-2 liralara çıkartın. Çiftçi en azından akaryakıt alsın. Traktörü, lazerli tesviye aletini çalıştırabilsin."