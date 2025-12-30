CHP'li Gençlerden İzmir'de İktidara Tencere, Tavalı Bilge Kağan Şarbat Tepkisi

(İZMİR) - Yeni asgari ücrete karşı yapılan protestolar nedeniyle tutuklanan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat için CHP Gençlik Örgütleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İzmir'deki açıklamada tencere ve tavalarla ekonomik krize dikkat çekilirken, Şarbat'a yazılan mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri, yeni asgari ücrete karşı düzenlenen protestoya katıldığı gerekçesiyle tutuklanan CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada "Gençlik Susmayacak, Karanlığa Teslim Olmayacak" başlığıyla açıklama yapan Gençlik Kolları üyeleri, CHP İzmir Gençlik Kolları tarafından Şarbat'a yazılan mektup okundu. Eylemde ayrıca tencere ve tava çalınarak ülkedeki ekonomik koşullara dikkat çekildi.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, tarafından okunan açıklama "Öncelikle, Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polislerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleriyle başladı.

"İktidar asgari ücret protestosundan genç insanları zindana atıyor"

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat'ın tutuklamasına tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir ayda aynı kelimeleri defalarca kez yan yana işittik. Protesto, gençler, gözaltılar ve tutuklamalar. Partimiz fark etmeksizin, ismimiz fark etmeksizin, iktidarın gençleri tehdit olarak gören anlayışına karşı büyük bir dayanışmayla aynı mücadeleyi veriyoruz. Korkmayan gençlerden korkan iktidar ise soluğunu kelepçelerde, zindanlarda, adliye koridorlarında alıyor. 27 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadıköy Gençlik Kollarımız 'Sefalet ücreti değil insanca bir yaşam istiyoruz' diyerek açıklandığı gün açlık sınırının altında kalan asgari ücrete karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarımız anayasal hakları olan gösteri ve yürüyüşü, demokratik ve barışçıl sınırlar içerisinde gerçekleştirdi. Ne dedi arkadaşlarımız? 'İşçi, emekçi sandıkta hesap soracak' dedi. 'Sefalet ücretine hayır' dedi. 'Kurtuluş yok tek başına' dedi. 'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz' dedi.

Anayasal hakkını kullanan, demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat'ı bir sloganı gerekçe göstererek haksız hukuksuz bir biçimde tutukladılar. Bilge Kağan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü hazırlık öğrencisi. Bir ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle birlikte atıyordu. Bilinsin ki: Bilge Kağan'ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan'ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir. Tertemizdir. Vicdandan, merhametten yoksun yöntemlerle gençliği susturmaya çalışan, mücadelemizi baskılamaya çalışan; bunu başaramadığını gördükçe vicdanını daha da kaybeden bir anlayışla karşı karşıyayız. On milyonlarca insana açlık sınırının altında asgari ücret reva görülmüş, mutfaktaki yangın ülkeyi sarmış, gençler gülmüyor, işçiler gülmüyor, emekliler ayın sonunu getiremiyor. İktidar ise bu elim tabloya gözlerini kapamış, asgari ücret protestosundan genç insanları zindana atıyor.

"Bize kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız"

Bu ülkede çalışan insanların yüzde 57'si asgari ücret alıyor. Yani ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehirler güvenli değil, adalet terazisi yerinde değil; eğitim eşit değil, sağlık erişilebilir değil. Toplumun her kesimini içine çeken yoksulluğu görmezden geliyorlar. Bu ülkede 70 yaşında, 80 yaşında insanlar çalışmak zorundalar. Lise çağındaki çocuklar, ceplerine bir miktar para girebilsin diye MESEM gibi sömürü projelerinde can veriyorlar. Milyonlarca öğrenci, şanslılarsa burs, değillerse kredi olarak aldıkları KYK bursuyla geçinmeye çalışıyorlar. Yani günlük 100 TL ile. Günlük 100 TL ile karnınızı doyuramaz, bir kahve bile içemezsiniz. Bu ülkenin gençlerine günlük 100 TL'yi, bir de zindanları reva görüyorlar. Biz bu hazin çırpınışların sebebini biliyoruz. 19 Mart'tan bu yana yüzlerce arkadaşımız hapsedildi. Yatarı olmayan, neden suç olduğu dahi belli olmayan garabetlerle sayısız gencin ömründen haftalar, aylar çalındı. Hepsi alnı ak, başları dik bir şekilde tahliye oldular. Bu kararları alanların aklındaki düşünceyi biliyoruz. Biz bu gençleri tutuklayalım, tutuklayalım ki bir daha haklarını aramasınlar. Adaleti, demokrasiyi savunmasınlar. İşçinin, emekçinin, yetimin hakkını savunmasınlar.

Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın dün ifade etti bizler de tekrar edelim: Erdoğan nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e 'Ankara merkezli siyaset yap' diyorsa bu tutuklamayla bize CHP Gençlik Örgütleri'ne biz gençlere de diyor ki 'Siyaset yapmayın, asgari ücreti konuşmayın, KYK burslarını genç yoksulluğunu konuşmayın, çocuk işçiliği MESEM'lerde katledilen çocukları konuşmayın, ataması yapılmayan öğretmenlerden bahsetmeyin kaderinize razı olun' diyor. Çizdiğiniz ve çizeceğiniz sınırlara bedeli ne olursa olsun hapsolmayacağız. Bize kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız.

"Arkadaşımız serbest bırakılmalıdır"

Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin, arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla dayanışma içinde olmaya; onların sorunlarını kendi sorunumuz bilmeye devam edeceğiz. Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha çok konuşacağız. Ne Bilge Kağan'ı ne de baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bizi böyle durdurabileceğini sananlar, tıpkı sandıktan demokrasi darbeleriyle kaçabileceklerini düşünenler gibi yanılgı içindedir. Geçim mücadelesi veren gençler tehdit değildir. Yüzü gülmeyen insanlardır tehdit olan. Yoksulluğu yönetmektir. Bir gün dolu, bir gün boş kalan tencerelerdir tehdit. Etrafında biriken artık sebzelerin toplandığı Pazar tezgahlarıdır. Ne kiraya, ne dolaba yetmeyen asgari ücrettir tehdit. Elini kolunu sallaya sallaya gezen suç baronları, uyuşturucu baronlarıdır. Hukuku baskı aracı olarak kullanan, devletin verdiği yetkileri siyasi saiklerle istismar eden, görevini kötüye kullananlardır bu millete tehdit olan. Defalarca söyledik. Slogan atan, demokrasiyi, adaleti savunan gencecik insanlardan suç yaratamazsınız. Suçlu yaratamazsınız.

19 yaşında bir gencin hak arayışından korkarak ülke yönetemezsiniz. CHP Gençlik Örgütlerini, bizleri baskılarla, yasaklarla, hukuksuzluklarınızla sindiremezsiniz. İstanbul Gençlik Örgütlerimizin sesine kulak veriyor, bizler de ifade ediyoruz: Birimiz özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz. Açıklandığı gün açlık sınırı altında kalan asgari ücrete, sefalet ücretine karşı çıktığı için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat yalnız değildir. Arkadaşımız serbest bırakılmalıdır."

CHP İzmir Gençlik Kolları'ndan Bilge Kağan'a mektup

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları tarafından tutuklanan Bilge Kağan'a yazılan mektubu ise Nisa Atik okudu. Kağan'a yazılan mektupta ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bu satırları Ege'nin rüzgarını ve İzmir'in sarsılmaz dayanışma ruhunu arkamıza alarak yazıyoruz. Biliyoruz ki dört duvar arasına sığdırılmaya çalışılan yalnızca senin bedenin; senin fikrin, mücadelen ve haksızlığa karşı yükselttiğin sesin şu an Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda çınlıyor. Asgari ücretlinin, işçinin, ve dar gelirlinin hakkını savunduğun için, "geçinemiyoruz" diyen milyonların sesi olduğun için bugün orada olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da bilmelisin: Attığın o slogan, sadece Kadıköy'ün sokaklarında değil; İzmir'in her mahallesinde ve her gençlik buluşmasında yankılanmaya devam ediyor. Seni oraya kapatanlar, gençliğin sesini kısabileceklerini sanıyorlar, ama yanılıyorlar. Bizler CHP İzmir Gençlik Kolları olarak, senin bıraktığın yerden sesimizi daha gür çıkarıyoruz. Sen içeride dik dururken, bizler dışarıda adalet nöbetindeyiz. Gençliğin enerjisi ve örgütlü mücadelesi, bu karanlık günleri mutlaka aydınlığa kavuşturacaktır. Haklılığımızdan aldığımız güçle, seninle omuz omuza yürümeye devam edeceğimiz, o özgür günlerin yakın olduğuna inancımız tamdır. Yalnız değilsin, hiçbir zaman da olmayacaksın. İzmir'den sana kucak dolusu sevgiler ve sarsılmaz yoldaşlık selamlarımızı gönderiyoruz. En kısa sürede, omuz omuza, meydanlarda buluşmak dileğiyle... Mücadeleyle kal yoldaş!"