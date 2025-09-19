CHP'li Asu Kaya, Yer Fıstığı Üreticilerini Ziyaret Etti

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- CHP Osmaniye milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticilerini ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanına seslenen Kaya, "Osmaniye'nin yer fıstığı coğrafi işaretli bir üründür ama ve lakin sahipsiz. Çiftçi perişan ve ortada. Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıkmayınca çifti ya tüccarın ya onun ya bunun elinde maalesef heder olup gidiyor" dedi.

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticilerini ziyaret etti. Yer fıstığı üreticileri Asu Kaya'ya yaşadıkları sıkıntılar aktardı.

"Eziliyoruz"

Bir fıstık üreticisi "Şu an üç katı öncekine giderlere göre masraf arttı fiyat. 3 yıl önce mazot 27 liraydı şu anda 56 lira. İşçi maliyeti tarlaya götürdüğümüz 400 liraydı şimdi 1000 lira. Patos çekim maliyeti 350 liraydı şu anda 1000 lira, dönüm maliyeti.Kurtarmıyor ama ne yapalım, eziliyoruz." dedi.

"Çiftçi para kazanamıyor"

Fıstık çekim işi yapan bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"3 yıldır çiftçilerden para almakta zorlanıyorum. Yani yaptığım işin parasını çiftçiden alamıyorum neden alamıyorum, çiftçi para kazanamıyor. Adam mahsus satamıyor. Osmaniye'de fıstığı tüccara veriyor, tüccar 'bugün veririm yarın veririm' diyor. Kimisi de kaçıp gidiyor. Kimsenin eline para geçmeyince bizim de elimize para geçmiyor. İki üç yıldan beri çok perişan olduk. Girdiler çoğaldı maliyetlerimiz çok çoğaldı. Şimdi şu anda çiftçi geçen sene 25 liraya verdi, 30 liraya verdi, 50 liraya fıstık verince sanıyor ki geçen seneye göre fıstık iki katı oldu para kazanacağız zannediyor. Para kazanmadığının farkında değil. Çünkü yeni seneye bu aldığı parayı tekrardan mahsulünü ekecek, gübre alacak tohum alacak, adamda para olsa para koyup ekecek aynı tarlayı. Para koyması lazım ekmesi için. Onun için çiftçi çok mağdur durumda. Böyle giderse herhalde herkes motorunu, katırını satıp köye gidecek ne bileyim yani çoğu gidiyor yavaş yavaş."

"Çiftçi Çukurova'da sahipsiz"

Milletvekili Asu Kaya " İktidar diyor ki 'çiftçinin durumu perişan değil,her geçen yıl da ÇKS'de çiftçi kayıt sistemindeki çiftçi sayısı artıyor' diyor. 'Çiftçi eğer zorda olsa kayıt dışına çıkmaz mı, üstüne üstlük kayıt altına giren çiftçi de artıyor' diyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanı'na sesleniyorum, çiftçi sahipsiz Çukurova 'da sahipsiz. Mısır fiyatları hiçbir şekilde çiftçinin belini doğrultabileceği bir fiyat değil.Osmaniye'nin yer fıstığı coğrafi işaretli bir üründür ama ve lakin sahipsiz. Çiftçi perişan ve ortada. Tarım ve Orman Bakanlığı sahip çıkmayınca çifti ya tüccarın ya onun ya bunun elinde maalesef heder olup gidiyor" ifadesini kullandı.