CHP Heyeti Erzurum'da TOBB Başkanı Saim Özakalın'ı Ziyaret Etti

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki heyet, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek Erzurum'un sosyo-kültürel yapısı, üniversitelerin etkileri ve kış turizmi hakkında bilgi aldı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ve İl Kadın Kolları Başkanı Nuran Atila, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Milletvekili Durmaz, Özakalın'dan Erzurum'un sosyo-kültürel yapısı, 100 bini aşkın üniversite öğrencisinin şehre etkileri, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinin durumu ile kış turizminin şehir ekonomisine katkıları hakkında bilgi aldı.

Başkan Özakalın, genç nüfusun şehre kattığı kültürel ve ekonomik canlılığa, üniversitelerin tanıtıma olan katkısına değindi. 1. OSB'de yüksek doluluk oranı ve aktif üretim olduğunu, 2. OSB'de ise altyapının büyük ölçüde tamamlandığını ve 6. Bölge teşvikleri ile yatırımcılar için cazip hale geldiğini aktardı.

Kış turizminde Palandöken ve modern tesislerin, otel, restoran ve hizmet sektörlerine ciddi hareketlilik sağladığını belirten Özakalın, Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca Zengezur Koridoru ve tünel projeleriyle Erzurum'un Karadeniz limanlarına bağlanarak önemli bir lojistik merkez olma potansiyeline dikkat çekti. - ERZURUM

