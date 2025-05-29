CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari Ücret Mücadelesi Ekmek Mücadelesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari Ücret Mücadelesi Ekmek Mücadelesidir
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'i ziyaret ederek asgari ücrete ara zam yapılması için mücadele çağrısında bulundu. Özel, asgari ücretteki iyileştirmenin tüm ücretlere etki edeceğini vurgulayarak, işçilerin ortak zorlukları için dayanışma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel: "Asgari ücret mücadelesi herkesin ekmek mücadelesidir"

"Asgari ücrete ara zam yapılması için büyük bir mücadele yapmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DİSK'i ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete yapılan iyileştirme bütün ücretlere yansıyor. Yani Haziran ayı boyunca iktidarı asgari ücretin yeniden belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu çalışmaya çağıracak bir mücadele herkesin ekmek mücadelesidir. Asgari ücrete bir ara zam yapılması için büyük bir mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile asgari ücrete ara zam konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren ziyarete, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Özgür Özel görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücrete ara zam yapılması için büyük bir mücadele yapmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı basın açıklamasında, "Asgari ücrete yapılan iyileştirme bütün ücretlere yansıyor. Yani Haziran ayı boyunca iktidarı asgari ücretin yeniden belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu çalışmaya çağıracak bir mücadele herkesin ekmek mücadelesidir. Bugün AK Partili işçi de MHP'li işçi de başka görüşlerden olan işçiler de aynı açlıkla aynı yoklukla aynı yoksullukla karşı karşıyadır. Siyaseti bir kenara bırakalım. Elbette bu da bütün siyasetin ana konusudur ama siyaseti bir kenara bırakalım ekmek için mücadele edelim. Ekmek için talepte bulunalım. Asgari ücrete bir ara zam yapılması için büyük bir mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız" diye konuştu.

(ŞK-SB-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Yerel
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