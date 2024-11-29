CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: 'Van'da Yoksulluk ve İşsizlik Nedenleriyle İntiharlar Artıyor'

Haber: İshak Kara

(VAN) CHP Van İl Başkanlığı'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında delikanlılık çağında neden intihar ediyorlar. Sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde benzer sorunlar var. İnsanlar burada açlıktan yoksulluktan intihar ediyor "dedi.

CHP Van İl Başkanlığı'nda, Van İl Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Murat Bakan, Van il başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Toplantıdan önce basına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, şunları söyledi:

"İki hafta önce heyet olarak sınır güvenliği ve buradaki ticaret ile ilgili gelmiştik. bu kez de il danışma kurulu için Van'dayım. il danışma kurulundan muradımız şu, parti programı artık yazılıyor. parti programı ile birlikte başladığımız tüzük kurultayı ile devam ediyoruz.Parti programını yukardan yazıp uygulamıyoruz. tam tersine Van ne düşünüyor? İl ilçe örgütlerimiz ne düşünüyor? Van'ın sorunları neler ve bunların çözüm önerilerini biz parti programımızda nasıl yer veririz diye bir toplantı gerçekleştirdik.Tüm ilçe başkanlarımızın, örgüt yöneticilerimizin katıldığı son derece başarılı bir danışma kurulu toplantısı oldu.Toplantıya gelmişken Van'ın sorunlarını da dinleme fırsatı bulmuş olduk. 2 hafta önce geldiğim için sınır güvenlik önlemlerinin arttığını gördük. Sınır güvenliği için demek bizim buraya gelip yerinde görmemiz gerekiyormuş.Tam olarak sağlandı mı bilmiyorum ama operasyonların başladığını öğrendik.

"Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında intihar ediyorlar"

Başkale ve Çaldıran'da son bir yıl içerisinde gençlerin intiharları artmış durumda, Cumhuriyet tarihinde olmamış birşeydir. Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında delikanlılık çağında insanlar neden intihar ediyorlar. Sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde benzer sorunlar var. İnsanlar burada açlıktan yoksulluktan intihar ediyor. Diğer tarafta iş ekmek derdiyle batıya gidip inşaatlarda çalışan işçiler orada iş cinayetiyle hayatını kaybediyor. İki yönlü bir şey hem orda hayatta kalamıyorlar hemde burada, bölgenin insanı bir varoluş mücadelesi veriyor. biz de bu konuda ne yapabilirizi düşünüyoruz. buradan aldığımız verileri ekonomi ekibimize ileteceğiz. Van'a bölgeye ilişkin hangi çözümleri üretebiliriz. artan ve derinleşen yoksullukla ilgili ne yapabiliriz bunları konuşuyoruz. 2. defa Van'a geliyorum ancak bu 2 defayla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra başka genel başkan yardımcıları, milletvekilleri Van ve bölge illerini ziyaret etmeye devam edecektir. Türkiye'nin 81 ilinde yani her yerinde genel başkan yardımcılarımız benzer işi yapıyorlar. buralarda aldığımız verilerle iktidara geldiğimizde ne yapmamız lazım bunun yol haritasını oluşturuyoruz. Van'dan tabandan tavana doğru gidiyoruz."