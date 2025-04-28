CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz: Atatürk Adını Vermemek İçin 9 Yıldır Bekliyorlar

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'e yapılan ve 9 yıldır adının Atatürk konulması beklenen stadyumla ilgili konuşan CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "Başka bir isim koymak adına Atatürk Stadyumu olarak stadın ismini vermemek adına 9 yıldır bekliyorlar" dedi.

2018 yılında yıkılan Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşa edildi. Sazova Mahallesine yapılan yeni stadyuma ise uzun yıllardır "Atatürk" isminin verilmesi beklenirken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. Hatipoğlu, yeni stadyumun ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyeceğini ve herkesin seveceği bir isim olacağını söyledi. Farklı siyasi parti temsilcilerinden gelen tepkilere CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı. Yalaz, stadyumun adının Atatürk olduğunu, farklı bir ismin Eskişehirliler tarafından kabul görmeyeceğini ifade etti.

Talat Yalaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki stadımızın ismi, yıkılan stadımızın ismi Eskişehir Atatürk Stadyumu'ydu. Eskişehir halkının talebi net olarak bu yeni stadında isminin Eskişehir Atatürk Stadyumu olması yönünde. Bununla ilgili yapılan bütün anketlerde, bununla ilgili alınan bütün görüşlerde bu durum Eskişehir halkının iradesini net olarak ortaya koyar biçimde anlaşılıyor. Buna rağmen 9 yıl gibi bir süre boyunca sırf Eskişehir halkının talebi stadın isminin Atatürk olması yönünde olduğu için başka bir isim koymak adına Atatürk Stadyumu olarak stadın ismini vermemek adına 9 yıldır bekliyorlar. Halen daha stadyumun isminin ne olacağına yönelik Nebi Bey, geçen günlerde bir açıklama yaptı. ve stadyumun isminin ne olacağı yönünde bir önerisi dahi aslında olmadığını, Eskişehir halkının talebinin net olarak stadın isminin Atatürk Stadyumu olması yönünde olduğu halde bunun takdirini Sayın Cumhurbaşkanı'na bıraktığını, O'nun belirlediği bir ismi koyacağını ifade ettiler.

"Farklı bir isim koymak kimsenin haddine değildir"

Bir kere Eskişehir halkının talebi bu yöndeyken farklı bir isim koymak görevi, sıfatı ne olursa olsun kimsenin haddine değildir. Devlet imkanlarıyla devletin bizlerin verdiği vergilerle yapılan bir stadyumu sanki lütufmuş gibi kamuoyuna nüksettirmeleri ayrı bir konu, Eskişehir halkının kullandığı, Eskişehirspor taraftarının kullandığı bu stadyumun ismini Eskişehir Atatürk Stadyumu olması konusundaki iradenin tüm şehir bileşenleri itibariyle net olduğu halde bu yönde bir adım atmamaları da son derece düşündürücüdür. Stadyumun ismi bizim nezdimizde Eskişehir Atatürk Stadyumu'dur. 9 yıl değil, bir 9 yıl daha bekleseler, başka bir isim koymaları bizim nezdimizde, Eskişehirler nezdinde kabul görmeyecektir. Halkın hassasiyetleriyle, halkın net olarak ortaya koyduğu iradelerle artık iktidarın ve iktidar mensuplarının yüzleşmeyi, mücadele etmeyi bırakmaları gerekir."