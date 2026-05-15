CHP Heyeti Yozgat'ta Sahaya Çalışması Yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelerde saha çalışmalarına başlayan parti yöneticileri ve milletvekilleri Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelere ziyaretler gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına başladı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar bu kapsamda Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in Yozgat'a gelerek merkez ve 13 ilçede saha çalışmasına başladığını açıkladı. Yaşar, CHP Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, 81 il başkanının imzaladığı ortak bildiri okudu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU DA İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ÇIKACAK"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hümeyra Akkuş Sandıkçı de 81 il, 973 ilçede saha çalışmasına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Saha çalışmasının amacı biz artık seçime hazırız mesajını vermek, seçime artık hazırız. Biz hücuma geçtik diyebiliriz. Sandık güvenliği konusunda ve saha çalışmaları konusunda kararlılıkla devam ediyoruz. Biz çalınmadık kapı bırakmayacağız. Esnafın, çiftçilerin hepsinin derdini biliyoruz ama bir daha duymak ve çözüm üretmek adına aktif olarak çalışacağız ve temiz siyasetle çalışacağız. Yolumuza bu şekilde devam edip iktidar olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da inşallah yakın zamanda çıkacak. Biz mücadele etmeye, inanmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili de zaten çalışmalarımız var parti programımızda da. Çiftçiyi, üreticiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bunun için tabii ki de iktidara geçmek gerekiyor. Farkındayız sorunların, mazotun ne kadar arttığının da farkındayız. Üreticinin sattığı fiyatla bizim yani tüketici olarak aldığımız fiyat bile bir değil. Arada o üreticinin ezildiğinin farkındayız. Benim en azından babam çiftçilik yapıyor oradan biliyorum. Sorunların farkındayız. Çözüm için de özellikle gölge bakanlıklarımız kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde de ayrı bakanlıklarımız kuruldu ve buralarda çalışmalarımız devam ediyor. Gün geçtikçe ekonomi değiştiği için süreç değerlendiriliyor ve desteklemek için her şey yapılacak. Ziraat Bankası ona göre çalışacak. Ziraat Bankası adı üstünde çiftçiyi desteklemesi gereken bir banka ve buna yönelik çalışmalar yapılacak. Bunun için de iktidara gelmeyi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA