Dışişleri Bakanlığı: "Gemideki personel ve tır şoförleri tahliye edilmekte olup saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yapılan saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü açıkladı. Gemideki personel tahliye ediliyor, zarar gören vatandaş yok.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesiyle ilgili, "İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve tır şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir. İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve tır şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır. Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

