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Çemişgezek'te Çocuklar Ata Sporu Güreşe İlgi Gösteriyor

Çemişgezek'te Çocuklar Ata Sporu Güreşe İlgi Gösteriyor
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, milli güreşçi Emrah Timurtaş'ın liderliğinde açılan güreş kursuna büyük ilgi gösteriyor. Çocuklar, sporla birlikte sosyal, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişim sağlıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çocuklar, ata sporu güreşe yoğun ilgi gösteriyor. Milli güreşçi Emrah Timurtaş, bilgi ve tecrübesini bölgedeki çocuklara aktarıyor.

Çemişgezek Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda ilçede ilk kez güreş kursu açıldı. Çocukların isteği üzerine açılan ve çok sayıda öğrencinin katıldığı güreş kursunda tutuş, duruş, teknik ve taktik çalışmalarla çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri destekleniyor.

Güreş sporuyla birlikte hayatında çok şey değiştiğini belirten Emir Yılmaz, "Ben 12 yaşındayım. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ikamet ediyorum. Güreş sporuyla Çemişgezek Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sayesinde tanıştım. Güreşle tanıştıktan sonra hayatımda çok fazla değişiklik oldu. Kendimi daha zinde hissediyorum ve zamanımı daha verimli kullandığımı düşünüyorum. Antrenmanlarıma daha sık gelmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda hayalim Çemişgezek ilçemizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğimi umuyorum" dedi.

"Ata sporunu öğrenip yaşatmak istiyoruz"

Ata sporunu öğrenip yaşatmak istediklerini söyleyen Fatih Gürsel Yıldırım, "Ben 13 yaşındayım. Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Güreş Milli Sporcumuz Emrah Timurtaş ilçemizde kurs açtı. Bizler de ilgi duyduğumuz sporu öğrenip yaşatmak istedik. Hem de milli sporcu hocamızın birikimi ve tecrübesinden faydalanmak istedik. Haricinde biz bu spora değer veriyoruz. Bu spor bizim ata sporumuz. Bu sporu yaşatmak istiyoruz. Ben güreş sporuyla tanıştıktan sonra hayatımda farklı bir özgüvene sahip oldum. Sağlıklı, düzenli yaşama sahip oldum. Spor bana daha çok bunları kazandırdı" diye konuştu.

Spora başladıktan sonra fiziksel olarak kendini daha iyi hissettiğini aktaran Buğra Sönmez, "Ülkemizin ata sporlarından güreşle gençlik spor ve kaymakamlığımız sayesinde tanıştım. Güreş yapınca kendimi hem sosyal, hem ruhsal, hem de fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. Bu sporda kendimi geliştirerek Avrupa hatta dünya şampiyonu olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız çocuklarımızın sosyal, fiziksel, ruhsal olarak iyi yerlere gelmelerini sağlamak"

Çocukların güreş sporuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden milli güreşçi Emrah Timurtaş, "Ben milli sporcuyum. Çemişgezek ilçemizde Gençlik ve Spor bağlı, kaymakamlığımızın himayesinde güreş antrenörü olarak çalışmaktayım. Burada güreş kursumuzu açtık. Çocuklar kursumuzu yoğun rağbet gösterdi, yoğun bir şekilde geliyorlar kursa. Ata sporu olan güreşe merak saldılar. Merak ediyorlar ve benim bilgi birikimimden yararlanmak istiyorlar. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yaklaşık 12-13 tane sporcumuz var. Düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın hem sosyal, hem fiziksel hem de ruhsal olarak en iyi yerlere gelmesini sağlamak. Yani normal sosyal hayatlarına bir nevi yardımcı olabilmişsek, yardımcı olabilmişsek ne mutlu bize. Çok şükür de güzel ilerliyoruz, her şey rayında. Çocuklar gayet mutlu. Gayet güzel bir şekilde ayrılıyorlar salondan. Erken geliyorlar. Antrenmanı bırakmak istemiyorlar. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz onlar için. Çemişgezek'te İnşallah ileriki zamanlarda meyvesini biz yeriz burada. Hem Avrupa'da hem de dünyada inşallah güzel sporcular çıkarırız. Ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı göndere çekecek sporcular çıkarırız buradan. Çemişgezek Kaymakamımız Orçun Cüneyt Zor'a teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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