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Çaycuma'da Manda Yetiştiriciliği için Yenilikçi Çalışmalar

Çaycuma'da Manda Yetiştiriciliği için Yenilikçi Çalışmalar
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Çaycuma Kaymakamlığı, manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir tarım sistemlerini tanıtmak amacıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesine araştırma gezisi düzenledi. Geziye tarım uzmanları ve manda yetiştiricileri katılarak modern teknikler ve yenilikçi sistemler hakkında bilgi aldı.

Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, meraların ıslah edilmesi ve tarımda yenilikçi, sürdürülebilir çevre dostu sistemlerin kullanılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Coğrafi işaretli manda yoğurdunun markalaşması ve katma değerinin artırılması için 11 Mart 2025 tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kandıra Mandacılığa bir araştırma ve inceleme gezisi düzenlendi.

Geziye, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsmail Barutcu, Şube Müdürü Erhan Akgün, Çaycuma İlçe Tarım Müdürü Rıfat Verim, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yusuf Arslan ve Sayman Üyesi Cevat Tan, Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiriciliği Başkanı Memduh İnam, Çaycuma Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Soner Pat'ın yanı sıra ilçedeki manda yetiştiricileri ve köy muhtarları katıldı.

Katılımcılar, modern hayvancılık teknikleri ve manda yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine incelemelerde bulundu. Ayrıca, manda sütçülüğünde kullanılan yenilikçi sistemler ile manda sütünden üretilen peynir ve kaymak hakkında detaylı bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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